Müjde geldi: Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence hamile!

''Açlık Oyunları'' ve ''X-Men'' gibi seri filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence 'tan müjdeli haber geldi.

19 Ekim 2019 tarihinde yönetmen Cooke Maroney ile evlenen Jennifer Lawrence ilk çocuğunu 2022 yılında kucağına almıştı.

Jennifer Lawrence ve eşi. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Oscar ödüllü oyuncudan iki yılın ardından sevindiren bir haber daha geldi.