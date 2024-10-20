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Müjde geldi: Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence hamile!

Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence’tan müjdeli haber geldi! Dünyaca ünlü oyuncu, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. İlk bebeğiyle anneliğin tadını çıkaran Jennifer, yeniden bebek heyecanı yaşarken, hayranları bu habere büyük coşkuyla tepki verdi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 22:47 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 22:48
Müjde geldi: Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence hamile!

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''Açlık Oyunları'' ve ''X-Men'' gibi seri filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence'tan müjdeli haber geldi.

Jennifer Lawrence. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Jennifer Lawrence. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

19 Ekim 2019 tarihinde yönetmen Cooke Maroney ile evlenen Jennifer Lawrence ilk çocuğunu 2022 yılında kucağına almıştı.

Jennifer Lawrence ve eşi. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Jennifer Lawrence ve eşi. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Oscar ödüllü oyuncudan iki yılın ardından sevindiren bir haber daha geldi.

Müjde geldi: Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence hamile!

Jennifer Lawrence. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)Jennifer Lawrence. (Instagram/ Ekran Görüntüsü)

Ünlü moda dergisi Vogue'a özel bir röportaj veren Jennifer Lawrence, ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

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