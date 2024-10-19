Yasemin Kay Allen’in en acı günü! “Hoşçakal babacığım” diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen, sosyal medya hesabında babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen, sosyal medya hesabında babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.
Babasıyla çekilen bir kareyi Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuya başsağlığında bulundu.
İşte Yasemin Allen'in acı haberi duyurduğu o paylaşım...
Suna Yıldızoğlu, Dudley Allen ile 1988-2007 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocukları bulunuyor.