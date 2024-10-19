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Yasemin Kay Allen’in en acı günü! “Hoşçakal babacığım” diyerek duyurdu

Suna Yıldızoğlu’nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babası Dudley Allen’in vefat ettiğini duyurdu. Allen, “Hoşça kal babacığım” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 15:57
Yasemin Kay Allen’in en acı günü! Hoşçakal babacığım diyerek duyurdu

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Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen, sosyal medya hesabında babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

Babasıyla çekilen bir kareyi Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım" ifadelerini kullandı.

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuya başsağlığında bulundu.

Yasemin Kay Allen’in en acı günü! Hoşçakal babacığım diyerek duyurdu

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

İşte Yasemin Allen'in acı haberi duyurduğu o paylaşım...

Yasemin Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu (Kaynak: Sosyal medya)Yasemin Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu (Kaynak: Sosyal medya)

Suna Yıldızoğlu, Dudley Allen ile 1988-2007 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocukları bulunuyor.

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