Yasemin Kay Allen’in en acı günü! “Hoşçakal babacığım” diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu 'nun kızı Yasemin Allen , sosyal medya hesabında babası Dudley Allen'in vefat ettiğini duyurdu.

Yasemin Allen (Kaynak: Sosyal medya)

Babasıyla çekilen bir kareyi Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım" ifadelerini kullandı.