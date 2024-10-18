Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, geçen aylarda hamile olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, İtalya'da konuk olduğu bir programda erkek bebek beklediğini duyurdu.
Neslihan Atagül gömleğinin düğmelerini açıp karnı burnunda paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu
Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ve geçen aylarda bebek müjdesi veren Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz geldi. Mini spor taytı ve çizgili gömleğiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Atagül’ün büyüyen karnı dikkat çekti.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:52 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:04
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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Atagül'den karnı burnunda poz geldi. Atagül, Mini spor taytı ve çizgili gömleğiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Atagül'ün pozu binlerce yorum ve beğeni alırken "Hamilelik yakışmış", "En güzel anne adayı", "Maşallah" yorumları yapıldı.
İşte Neslihan Atagül'ün karnı burnunda o pozu...
NE OLMUŞTU?
Atagül, bebek beklediğini "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.