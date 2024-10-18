Neslihan Atagül gömleğinin düğmelerini açıp karnı burnunda paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)

NE OLMUŞTU?

Atagül, bebek beklediğini "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.