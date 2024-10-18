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Neslihan Atagül gömleğinin düğmelerini açıp karnı burnunda paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ve geçen aylarda bebek müjdesi veren Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz geldi. Mini spor taytı ve çizgili gömleğiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Atagül’ün büyüyen karnı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:52 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:04
Neslihan Atagül gömleğinin düğmelerini açıp karnı burnunda paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu

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Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, geçen aylarda hamile olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, İtalya'da konuk olduğu bir programda erkek bebek beklediğini duyurdu.

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Atagül'den karnı burnunda poz geldi. Atagül, Mini spor taytı ve çizgili gömleğiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Neslihan Atagül gömleğinin düğmelerini açıp karnı burnunda paylaştı! Sosyal medyaya damga vurdu

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)

Atagül'ün pozu binlerce yorum ve beğeni alırken "Hamilelik yakışmış", "En güzel anne adayı", "Maşallah" yorumları yapıldı.

Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)

İşte Neslihan Atagül'ün karnı burnunda o pozu...

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)Kadir Doğulu - Neslihan Atagül (Kaynak: Sosyal medya)

NE OLMUŞTU?
Atagül, bebek beklediğini "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.

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