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Vural Çelik kimdir, niye, neden öldü? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakteriyle büyük beğeni kazanan oyuncu, Türk televizyon ve tiyatro dünyasına önemli katkılarda bulunmuştu. Çelik'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:59
Vural Çelik kimdir, niye, neden öldü? Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

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Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çelik, Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınmış ve birçok başarılı yapımda rol almıştı. Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi doğruladı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

VURAL ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Vural Çelik'in neden öldüğüve hastalığı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin bir detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak.

Vural ÇelikVural Çelik

"ŞİMDİYE RANGE ROVER ALMIŞTIM"

Ünlü oyuncu Ural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı son paylaşımında, hastanede geçirdiği zor günlere rağmen esprili üslubunu koruyarak "Hastanede yattığım kadar dizi çekseydim şimdiye ev, araba çekmiştim. Range Rover almıştım. Bu halimle bile espri yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Çelik'in ani vefatı, sevenleri ve sanat camiası üzerinde derin bir üzüntü yarattı.

Vural Çelik kimdir, niye, neden öldü? Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Vural Çelik'in son paylaşımıVural Çelik'in son paylaşımı

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.

Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı. Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Harun

G.O.R.A (2003) - Muhasebeci

Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem

Beni de Götür (2010) - Ahmet

DİZİLER

Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam

Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat

Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu

Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu

Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural

Nuri (2011) - Mesut

Yahşi Cazibe (2011) - Mıçı Ağa

Seksenler (2012-2014) - Niyazi

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