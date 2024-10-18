Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çelik, Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınmış ve birçok başarılı yapımda rol almıştı. Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi doğruladı.
Vural Çelik kimdir, niye, neden öldü? Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakteriyle büyük beğeni kazanan oyuncu, Türk televizyon ve tiyatro dünyasına önemli katkılarda bulunmuştu. Çelik'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.
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VURAL ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?
Vural Çelik'in neden öldüğüve hastalığı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin bir detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak.
"ŞİMDİYE RANGE ROVER ALMIŞTIM"
Ünlü oyuncu Ural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı son paylaşımında, hastanede geçirdiği zor günlere rağmen esprili üslubunu koruyarak "Hastanede yattığım kadar dizi çekseydim şimdiye ev, araba çekmiştim. Range Rover almıştım. Bu halimle bile espri yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Çelik'in ani vefatı, sevenleri ve sanat camiası üzerinde derin bir üzüntü yarattı.
VURAL ÇELİK KİMDİR?
1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi.
Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı. Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) - Harun
G.O.R.A (2003) - Muhasebeci
Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem
Beni de Götür (2010) - Ahmet
DİZİLER
Bir Demet Tiyatro (1995) - Gazeteci Çocuk, Van Dam
Güneş Yanıkları (2000) - Ferhat
Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay, Gülenay Peynircioğlu
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ziyan Zebiloğlu
Bana Bunlarla Gel (2010) - Vural
Nuri (2011) - Mesut
Yahşi Cazibe (2011) - Mıçı Ağa
Seksenler (2012-2014) - Niyazi