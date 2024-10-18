Vural Çelik kimdir, niye, neden öldü? Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Ünlü oyuncu Vural Çelik , 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çelik, Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınmış ve birçok başarılı yapımda rol almıştı. Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi doğruladı.

Vural Çelik 'in neden öldüğüve hastalığı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin bir detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak.

Vural Çelik

"ŞİMDİYE RANGE ROVER ALMIŞTIM"

Ünlü oyuncu Ural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı son paylaşımında, hastanede geçirdiği zor günlere rağmen esprili üslubunu koruyarak "Hastanede yattığım kadar dizi çekseydim şimdiye ev, araba çekmiştim. Range Rover almıştım. Bu halimle bile espri yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Çelik'in ani vefatı, sevenleri ve sanat camiası üzerinde derin bir üzüntü yarattı.