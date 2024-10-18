Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?

Şoray Uzun (Instagram)
Şoray Uzun: "Vural Çelik'i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun."
Ceyhun Fer'in paylaşımı (Instagram)
ÇOCUK GİBİ KALBİ VARDI
Ceyhun Fer: "Bana bunlarla gel programında tanışıp çalıştıktan sonra, 80'ler dizisi ile abi kardeşliğimiz devam etti... Çocuk gibi kalbi vardı, Çok ama çok gülüyorduk... Nurlar içinde yat Vural abi"
Begüm Öner'in paylaşımı (Instagram)
Begüm Öner: "Ne sahneler çektik şu pastanede... Çok güldük, çok eğlendik... Yaşamı boyunca çocuk ruhunu hiç kaybetmeyen ender insanlardandı. Başımız sağolsun"
Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)
VURAL ÇELİK KİMDİR?
Vural Çelik, 18 Mart 1973 tarihinde İstanbul, Aksaray'da doğmuştur. AslenOrdu'ludur. Babası onları küçük yaşta 11 yaşındayken terk ederek; 9 yaşındaki kardeşi ve gözleri görmeyen annesi ile birlikte bıraktı. Lise 2'den sonra okumadı ve tahsil hayatını sonlandırdı.
1989 yılında gazete ilanıyla oyuncu arayan Levent Kırca Tiyatrosu'na girdi.Nejat Uygur Tiyatrosu'nda çalıştı. Daha sonra da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda çalıştı. Yasemin Yalçın tiyatrosunda Sanat Yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını yaptı. Sonra da Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarakBKM oyuncusu olarak çalıştı.
Vural Çelik, 2004-2008 yılları arası senaristi Gülse Birsel olan "Avrupa Yakası" dizisinde; Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Hasibe Eren, Yavuz Seçkin, Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın,Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Rutkay Aziz gibi oyuncularla birlikte oynadı.
2012 - 2014 yılları arasında senaristliğini Birol Güven'in yaptığı "Seksenler" dizisinde; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Ceyhun Fersoy ile birlikte rol aldı.
Bekar olan Vural Çelik hiç evlenmedi.
Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
- Bana Bir Şeyhler Oluyor
1999 - Sen Hiç Ateş Böceği Gördünmü ?