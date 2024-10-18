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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi menajeri doğrularken Vural Çelik 2 gün önce yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Çelik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları peş peşe taziye mesajı yayımladı. Cenaze programı belli olurken menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, Çelik'in vasiyetini açıkladı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 20:38 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 14:00
Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Kubilay" karakteriyle tanınan Vural Çelik'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
17 Ekim Perşembe günü hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'in cenaze töreninin detayları belli oldu. 51 yaşında ölen oyuncu için Cumartesi günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Vural Çelik'in cenazesi namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti!

Üsküdar'daki evinde ölü bulunan oyuncu Vural Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı.Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi.

Vural Çelik (Sosyal medya)Vural Çelik (Sosyal medya)

"2 GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI HASTANEYE GİTTİ"
Vural Çelik'in menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, Çelik'in ölümüyle ilgili konuştu. Çelik'in çeşitli rahatsızlıkları olduğunu aktaran Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Eve geldikten sonra Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor. Olay böyle. Bir gün cevap vermeyince telefonlara adli mercilere başvurduk; polis kapıyı açtı. Ölmüş olarak bulduk. Ulaşamayınca gerekli işlemi yaptım. Polis girdikten sonra kendisine baktım. Kesin ölüm nedenini Adli Tıp söyleyecek. Zaten kalp hastalığı vardı. Halkın içinden bir insandı, sevilen bir insandı. Sokağa çıktığı zaman yakın zamanda bir rol almamasına rağmen insanların ona gösterdiği sevgi onu tek mutlu eden şeydi zaten son zamanlarda. Kalp krizi gibi gözüküyor ama o neticede bir tahmin. Adli Tıp az sonra tam cevabı verecek" diye konuştu.

Rasim Özcan (DHA)Rasim Özcan (DHA)

CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Özcan cenaze programının detaylarını da paylaşarak, "Cenaze işlemleri için Zincirlikuyu'ya götüreceğiz gasilhaneye sabah orada kefenlenecek, gerekli işlemler yapılacak. Sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazında cenaze namazı kılınacak. Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Annesi ve ablası Ordu'dan geldi. Ordu'dalardı. Kendisi bekardı, yalnız yaşıyordu. Vasiyeti Kilyos Mezarlığı'na defnedilmekti. Orada beraber olacağız." dedi. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Avrupa Yakası dizisindeki "Kubilay" karakteriyle tanınmıştı.

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?

Vural Çelik'in 2 gün önceki paylaşımı (X)Vural Çelik'in 2 gün önceki paylaşımı (X)

SON PAYLAŞIMI HASTANEDEN
Vural Çelik'in vefatından 2 gün önce yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Çelik'in paylaşımında, "Şu hastanelere geldiğim kadarıyla dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu" ifadelerimi kullandığı görüldü.

Vural Çelik'in 2 gün önceki paylaşımı (X)Vural Çelik'in 2 gün önceki paylaşımı (X)

Çelik paylaşımında, "Bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum. Tuh sana be oğlum" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti!

SANAT DÜNYASI YASTA
Ünlü oyuncunun ani ölümü sonrası birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları peş peşe taziye mesajı yayımladı.

Güler Birsel'in paylaşımı (Instagram)Güler Birsel'in paylaşımı (Instagram)

Gülse Birsel: "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz."

Ata Demirer'in paylaşımı (Instagram)Ata Demirer'in paylaşımı (Instagram)

ÇOK ERKEN BİR VEDA AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM
Ata Demirer: "Güzel zamanlar güzel yıllar.. Çok erken bir veda Ailesine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin Nur içinde yat kardeşim."

Hakan Yılmaz'ın paylaşımı (Instagram)Hakan Yılmaz'ın paylaşımı (Instagram)

Hakan Çelik, "Çok üzgünüm.. Allah rahmet eylesin yattığın yer cennet olsun kardeşim"

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?

Şoray Uzun (Instagram)Şoray Uzun (Instagram)

Şoray Uzun: "Vural Çelik'i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun."

Ceyhun Fer'in paylaşımı (Instagram)Ceyhun Fer'in paylaşımı (Instagram)

ÇOCUK GİBİ KALBİ VARDI
Ceyhun Fer: "Bana bunlarla gel programında tanışıp çalıştıktan sonra, 80'ler dizisi ile abi kardeşliğimiz devam etti... Çocuk gibi kalbi vardı, Çok ama çok gülüyorduk... Nurlar içinde yat Vural abi"

Begüm Öner'in paylaşımı (Instagram)Begüm Öner'in paylaşımı (Instagram)

Begüm Öner: "Ne sahneler çektik şu pastanede... Çok güldük, çok eğlendik... Yaşamı boyunca çocuk ruhunu hiç kaybetmeyen ender insanlardandı. Başımız sağolsun"

Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik, 18 Mart 1973 tarihinde İstanbul, Aksaray'da doğmuştur. AslenOrdu'ludur. Babası onları küçük yaşta 11 yaşındayken terk ederek; 9 yaşındaki kardeşi ve gözleri görmeyen annesi ile birlikte bıraktı. Lise 2'den sonra okumadı ve tahsil hayatını sonlandırdı.
1989 yılında gazete ilanıyla oyuncu arayan Levent Kırca Tiyatrosu'na girdi.Nejat Uygur Tiyatrosu'nda çalıştı. Daha sonra da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda çalıştı. Yasemin Yalçın tiyatrosunda Sanat Yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını yaptı. Sonra da Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarakBKM oyuncusu olarak çalıştı.

Vural Çelik, 2004-2008 yılları arası senaristi Gülse Birsel olan "Avrupa Yakası" dizisinde; Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Hasibe Eren, Yavuz Seçkin, Hale Caneroğlu, Evrim Akın, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın,Binnur Kaya, Hakan Yılmaz, Rutkay Aziz gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2012 - 2014 yılları arasında senaristliğini Birol Güven'in yaptığı "Seksenler" dizisinde; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Ceyhun Fersoy ile birlikte rol aldı.

Bekar olan Vural Çelik hiç evlenmedi.

Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)

Oynadığı Tiyatro Oyunları :
- Bana Bir Şeyhler Oluyor
1999 - Sen Hiç Ateş Böceği Gördünmü ?

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik hayatını kaybetti! İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı | Vural Çelik kimdir?

Vural Çelik'in Kubilay karakterini canlandırdığı Avrupa Yakası'ndan bir kare (Takvim Foto Arşiv)Vural Çelik'in Kubilay karakterini canlandırdığı Avrupa Yakası'ndan bir kare (Takvim Foto Arşiv)



Filmleri ve Dizileri :

2013 - Gitme Baba
2012 - 2014 - Seksenler (Dizi)
2011 - Yahşi Cazibe (Dizi)
2011 - Nuri (Dizi)
2010 - Beni de Götür (Sinema)
2010 - Bana Bunlarla Gel (Dizi)

Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)Vural Çelik (Takvim Foto Arşiv)


2009 - Canını Sevdiğim İstanbul'u (Dizi)
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema)
2005 - Organize İşler (Sinema)
2004 - 2008 - Avrupa Yakası (Dizi)
2003 - G.O.R.A (Sinema)
2000 - Güneş Yanıkları (Dizi)
1998 - Her Şey Çok Güzel Olacak (Sinema)
1995 - Bir Demet Tiyatro (Dizi)

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