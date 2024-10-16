Gizli Bahçe nerede çekiliyor? Gizli Bahçe konusu nedir, oyuncuları kimler? Konusu ve kadrosu...

Yeni dizi Gizli Bahçe, izleyicilerin merakla beklediği ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizide, Demir'in vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenmesi ve ardından Memo'nun annesi Nazlı ile girdiği velayet mücadelesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken, senaryoyu ise Emre Özdür ve Hazar Kozice kaleme alıyor.