Yeni dizi Gizli Bahçe, izleyicilerin merakla beklediği ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizide, Demir'in vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenmesi ve ardından Memo'nun annesi Nazlı ile girdiği velayet mücadelesi anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken, senaryoyu ise Emre Özdür ve Hazar Kozice kaleme alıyor.
Gizli Bahçe nerede çekiliyor? Gizli Bahçe konusu nedir, oyuncuları kimler? Konusu ve kadrosu...
Gizli Bahçe dizisinin çekimleri, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Çekimlerin büyük bir kısmı, İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizi, hem şehir hayatını hem de daha sakin ve doğal mekanları yansıtarak izleyiciye farklı atmosferler sunuyor. İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren bu yerler, dizinin hikayesine ayrı bir derinlik katıyor.
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GİZLİ BAHÇE NEREDE ÇEKİLİYOR?
Derin bir aşk hikayesini konu alan dizide, ünlü mimar Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım, Fas'ın büyüleyici şehri Marakeş'te kamera karşısına geçti. Ebru Şahin'in sahneleri ise Gazimağusa ve İskele bölgelerinde gerçekleşti. Dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.
GİZLİ BAHÇE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı dizi 15 Ekim akşamı saat 20.00'de Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
MURAT YILDIRIM KİMDİR?
Murat Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu. 2003 yılında atv'de yayımlanan Ölümsüz Aşk dizisi ile kariyerine başlayan Yıldırım, Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Ecevit karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.
MURAT YILDIRIM EVLİ Mİ?
20 Haziran 2008'de, Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te boşandılar. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu Iman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. 8 Ekim 2022 tarihinde çiftin kızları Miray dünyaya geldi.