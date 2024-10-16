1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor. Sosyal medyada gündem olan ismin, üniversite sınavına hazırlandığı biliniyor.

(Kaynak: Instagram)

AYLİZ DUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



2004 senesinde dünyaya gelen isim Almanya'da doğdu. Almanca ve İngilizce bilen Duman, Miss Universe Türkiye 2024 yarışmasında birinci oldu.