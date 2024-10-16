Türkiye'nin güzellik yarışmalarından biri olan 'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması gerçekleştirildi.
Ayliz Duman kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Miss Universe Türkiye güzeli 1.'si Ayliz Duman nereli? Eğitim hayatı, Instagram hesabı...
2024 Miss Universe Türkiye güzellik yarışmasının kazananı Ayliz Duman oldu. Göz alıcı performansı ve zarafetiyle jüri üyelerini etkileyen Duman, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkını elde etti. Peki, Ayliz Duman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
İÇİNDEKİLER
Birincilik unvanını; Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman aldı.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR
1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor. Sosyal medyada gündem olan ismin, üniversite sınavına hazırlandığı biliniyor.
AYLİZ DUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2004 senesinde dünyaya gelen isim Almanya'da doğdu. Almanca ve İngilizce bilen Duman, Miss Universe Türkiye 2024 yarışmasında birinci oldu.
INSTAGRAM HESABI
Ayliz Duman, sosyal medya platformu Instagram'da da aktif bir kullanıcı. "aylizdumann" kullanıcı adıyla tanınan genç modelin 167 bin takipçisi bulunuyor.