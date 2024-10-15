Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuna önemli bir gelişmeyle devam ediyor. Dizinin Halis Ağa'sını canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor, sağlık sebepleri nedeniyle bu sezonun ilk bölümlerinde yer almamıştı. Ancak gelen son bilgilere göre, Tekindor dizinin kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin hayranları, oyuncunun dönüşünü heyecanla bekliyor.
Büyük sürpriz: Ekranların efsane ismi Yalı Çapkını'na geri dönüyor
OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda hareketli günler yaşanıyor. Seyran ve Ferit'in hikayesi merakla takip edilirken, dizinin yeni sezonunda bazı oyuncuların ayrılacağı öğrenildi. Kulislerde konuşulanlara göre, birkaç isim diziden ayrılırken, senaryoda köklü değişiklikler yaşanacak ve aile yavaş yavaş eski düzenine dönecek.
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OGM Pictures'ın Star TV için çektiği popüler dizi Yalı Çapkını, 3. sezonuna Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit'in (Mert Ramazan Demir) ayrılığıyla başlamıştı. Ancak dizinin yeni sezonunda önemli bir eksiklik dikkat çekiyordu: Çetin Tekindor. Diziye Halis Ağa karakteriyle hayat veren usta oyuncu, bu sezonun ilk bölümlerinde yer almamıştı.
79 yaşındaki Tekindor, doktorunun önerisi doğrultusunda dizinin çekimlerine bir süre ara vermişti. Ancak gelen haberlere göre, oyuncu yakında yeniden izleyicilerin karşısında olacak. Yalı Çapkını ekibine geri dönmeye hazırlanan Tekindor'un dönüşü, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratıyor.
Ayrıca, kulislerde dizinin senaryosunda önemli gelişmelerin yaşanacağı konuşuluyor. Seyran ve Ferit'in uzun zamandır beklenen buluşması gerçekleşecek ve yalıdaki aile bireyleri yavaş yavaş eski günlerine dönecek. Öte yandan, bu sezon diziye katılan bazı oyuncuların projeden ayrılacağı da gelen bilgiler arasında.