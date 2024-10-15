Büyük sürpriz: Ekranların efsane ismi Yalı Çapkını’na geri dönüyor

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuna önemli bir gelişmeyle devam ediyor. Dizinin Halis Ağa'sını canlandıran usta oyuncu Çetin Tekindor, sağlık sebepleri nedeniyle bu sezonun ilk bölümlerinde yer almamıştı. Ancak gelen son bilgilere göre, Tekindor dizinin kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin hayranları, oyuncunun dönüşünü heyecanla bekliyor.

Çetin Tekindor OGM Pictures'ın Star TV için çektiği popüler dizi Yalı Çapkını, 3. sezonuna Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit'in (Mert Ramazan Demir) ayrılığıyla başlamıştı. Ancak dizinin yeni sezonunda önemli bir eksiklik dikkat çekiyordu: Çetin Tekindor. Diziye Halis Ağa karakteriyle hayat veren usta oyuncu, bu sezonun ilk bölümlerinde yer almamıştı.