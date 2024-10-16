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5 adımda bambaşka birine dönüştü! 77 kilo veren Heather'ın diyeti! 2 çocuğa rağmen...

Heather Robertson, YouTube'daki Half Size Me kanalının sahibi olarak tam 77 kilo verdi ve bu süreçte izlediği 5 basit alışkanlığı paylaştı. Kilo vermek isteyenler için bu adımlar ilham verici olabilir.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:55
5 adımda bambaşka birine dönüştü! 77 kilo veren Heather’ın diyeti! 2 çocuğa rağmen...

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Heather Robertson, YouTube'da Half Size Me kanalının sahibi olarak, 77 kilo vererek kilo kaybı serüveninde büyük bir başarıya imza attı. Kilo verme sürecinde 5 temel alışkanlık geliştiren Robertson, bu basit ama etkili adımlarla kalıcı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini belirtiyor. Bu adımlar, yalnızca kilo vermek isteyenlere değil, sağlıklı yaşam hedefi olan herkese ilham kaynağı olabilecek nitelikte.

Heather RobertsonHeather Robertson

1. Yemek Planlama

Robertson her hafta yemeklerini önceden planlıyor. Tatil veya özel günlerde bile bu alışkanlığını koruyor. Ne yediğinizi bilmek, sağlıklı kalmanıza ve kilo vermenize yardımcı oluyor.

2. Düzenli Egzersiz

Her gün biraz hareket etmek, kilo verme sürecinde çok önemli. Yürüyüş, yoga veya kuvvet antrenmanı fark etmez, önemli olan vücudu her gün hareket ettirmek.

Heather ailesiHeather ailesi

3. Yemek Günlüğü Tutma

Yediklerinizi kaydetmek, ne kadar yediğinizi fark etmenize yardımcı olur. Bu farkındalık, daha sağlıklı seçimler yapmanıza yol açar.

4. Düzenli Tartılma

Robertson, kilonuzu takip etmek için düzenli olarak tartıya çıkmanızı öneriyor. Bu, ilerlemenizi görmenize ve motive olmanıza yardımcı olabilir.

5. Destek Almak

Kilo verme sürecinde bir topluluktan ya da bir arkadaşınızdan destek almak sizi motive eder ve başarıya götürür.

5 adımda bambaşka birine dönüştü! 77 kilo veren Heather’ın diyeti! 2 çocuğa rağmen...

Heather Robertson eski haliHeather Robertson eski hali

77 KİLO VERMEK İÇİN SAĞLIKLI GÜNLÜK DİYET LİSTESİ

Sabah Kahvaltısı

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim tam buğday ekmeği

1 dilim az yağlı beyaz peynir

Bol yeşillik (maydanoz, roka, salatalık)

1 adet domates

1 fincan şekersiz yeşil çay veya bitki çayı

Heather Robertson eski haliHeather Robertson eski hali

Ara Öğün (Kahvaltıdan 2-3 saat sonra):

1 adet elma veya armut

Bir avuç çiğ badem (10-15 adet)

Öğle Yemeği:

Izgara tavuk, balık ya da hindi (yaklaşık 150 gram)

Bol yeşillikli salata (limon ve zeytinyağı ile tatlandırılmış)

1 kase yoğurt

1 dilim tam buğday ekmeği veya 2 yemek kaşığı bulgur pilavı

Ara Öğün (Öğle yemeğinden 2-3 saat sonra):

1 küçük kutu yoğurt (probiyotik olabilir)

Bir avuç ceviz veya fındık

Akşam Yemeği:

Izgara sebzeler (kabak, patlıcan, biber gibi)

150 gram ızgara tavuk, hindi ya da balık

1 kase yeşil salata

1 dilim tam buğday ekmeği veya küçük bir porsiyon kepekli makarna

Ara Öğün (Akşam yemeğinden 2-3 saat sonra):

1 bardak kefir

Bir adet küçük muz ya da 2-3 adet kuru kayısı

Bu listeyi takip ederken kişisel ihtiyaçlarınıza göre diyetisyen kontrolünde ayarlamalar yapmanız önerilir. Ayrıca egzersiz programınızı diyetle birleştirerek daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

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