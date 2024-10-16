5 adımda bambaşka birine dönüştü! 77 kilo veren Heather’ın diyeti! 2 çocuğa rağmen...

Heather Robertson , YouTube'da Half Size Me kanalının sahibi olarak, 77 kilo vererek kilo kaybı serüveninde büyük bir başarıya imza attı. Kilo verme sürecinde 5 temel alışkanlık geliştiren Robertson, bu basit ama etkili adımlarla kalıcı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini belirtiyor. Bu adımlar, yalnızca kilo vermek isteyenlere değil, sağlıklı yaşam hedefi olan herkese ilham kaynağı olabilecek nitelikte.

Heather Robertson

1. Yemek Planlama

Robertson her hafta yemeklerini önceden planlıyor. Tatil veya özel günlerde bile bu alışkanlığını koruyor. Ne yediğinizi bilmek, sağlıklı kalmanıza ve kilo vermenize yardımcı oluyor.

2. Düzenli Egzersiz

Her gün biraz hareket etmek, kilo verme sürecinde çok önemli. Yürüyüş, yoga veya kuvvet antrenmanı fark etmez, önemli olan vücudu her gün hareket ettirmek.