Heather Robertson, YouTube'da Half Size Me kanalının sahibi olarak, 77 kilo vererek kilo kaybı serüveninde büyük bir başarıya imza attı. Kilo verme sürecinde 5 temel alışkanlık geliştiren Robertson, bu basit ama etkili adımlarla kalıcı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini belirtiyor. Bu adımlar, yalnızca kilo vermek isteyenlere değil, sağlıklı yaşam hedefi olan herkese ilham kaynağı olabilecek nitelikte.
5 adımda bambaşka birine dönüştü! 77 kilo veren Heather'ın diyeti! 2 çocuğa rağmen...
Heather Robertson, YouTube'daki Half Size Me kanalının sahibi olarak tam 77 kilo verdi ve bu süreçte izlediği 5 basit alışkanlığı paylaştı. Kilo vermek isteyenler için bu adımlar ilham verici olabilir.
İÇİNDEKİLER
1. Yemek Planlama
Robertson her hafta yemeklerini önceden planlıyor. Tatil veya özel günlerde bile bu alışkanlığını koruyor. Ne yediğinizi bilmek, sağlıklı kalmanıza ve kilo vermenize yardımcı oluyor.
2. Düzenli Egzersiz
Her gün biraz hareket etmek, kilo verme sürecinde çok önemli. Yürüyüş, yoga veya kuvvet antrenmanı fark etmez, önemli olan vücudu her gün hareket ettirmek.
3. Yemek Günlüğü Tutma
Yediklerinizi kaydetmek, ne kadar yediğinizi fark etmenize yardımcı olur. Bu farkındalık, daha sağlıklı seçimler yapmanıza yol açar.
4. Düzenli Tartılma
Robertson, kilonuzu takip etmek için düzenli olarak tartıya çıkmanızı öneriyor. Bu, ilerlemenizi görmenize ve motive olmanıza yardımcı olabilir.
5. Destek Almak
Kilo verme sürecinde bir topluluktan ya da bir arkadaşınızdan destek almak sizi motive eder ve başarıya götürür.
77 KİLO VERMEK İÇİN SAĞLIKLI GÜNLÜK DİYET LİSTESİ
Sabah Kahvaltısı
1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim tam buğday ekmeği
1 dilim az yağlı beyaz peynir
Bol yeşillik (maydanoz, roka, salatalık)
1 adet domates
1 fincan şekersiz yeşil çay veya bitki çayı
Ara Öğün (Kahvaltıdan 2-3 saat sonra):
1 adet elma veya armut
Bir avuç çiğ badem (10-15 adet)
Öğle Yemeği:
Izgara tavuk, balık ya da hindi (yaklaşık 150 gram)
Bol yeşillikli salata (limon ve zeytinyağı ile tatlandırılmış)
1 kase yoğurt
1 dilim tam buğday ekmeği veya 2 yemek kaşığı bulgur pilavı
Ara Öğün (Öğle yemeğinden 2-3 saat sonra):
1 küçük kutu yoğurt (probiyotik olabilir)
Bir avuç ceviz veya fındık
Akşam Yemeği:
Izgara sebzeler (kabak, patlıcan, biber gibi)
150 gram ızgara tavuk, hindi ya da balık
1 kase yeşil salata
1 dilim tam buğday ekmeği veya küçük bir porsiyon kepekli makarna
Ara Öğün (Akşam yemeğinden 2-3 saat sonra):
1 bardak kefir
Bir adet küçük muz ya da 2-3 adet kuru kayısı
Bu listeyi takip ederken kişisel ihtiyaçlarınıza göre diyetisyen kontrolünde ayarlamalar yapmanız önerilir. Ayrıca egzersiz programınızı diyetle birleştirerek daha hızlı sonuç alabilirsiniz.