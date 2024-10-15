"Çukur" dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ekip, yeni projeleri için çalışmalara başladı. Ay Yapım'dan ayrılarak kendi yapım şirketi Faro'yu kuran Yamaç Okur, OGM Pictures ile ortak yapımcılığını üstleneceği "Halef" adlı yeni diziyi izleyicilerle buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekranlara damga vurması beklenen projenin ilk anlaşılan oyuncularından biri, Çukur'un İdris Koçovalı karakteriyle hafızalara kazınan Ercan Kesal oldu.
Aras Bulut İynemli yerine o isim var! Çukur dizisi ekibi bomba gibi dönüyor
Dört sezon süren “Çukur” dizisinin yapım sürecinde yer alan Yamaç Okur, kendi yapım şirketi Faro’yu kurarak sektörde yeni bir adım attı. Okur, bu kez “Halef” adlı dizi için ortaklık yapacak.
İÇİNDEKİLER
Zaro Karslı Rolüyle Ercan Kesal Yeniden Sahalarda
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ercan Kesal yeni dizide bu kez dört çocuk babası "Zaro Karslı" karakterine hayat verecek.
Esenler Otogarı'nı yöneten Karslı ailesinin sırlarla dolu ve çalkantılı hikâyesinin konu edileceği dizi, aile bağları, güç mücadeleleri ve geçmişin hesaplaşmaları üzerinden ilerleyecek. Kesal'ın güçlü performansıyla dizinin, tıpkı "Çukur" gibi geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi bekleniyor.
Çağatay Ulusoy'a Teklif Edildi, Ancak Kabul Etmedi
"Halef" dizisi için ilk etapta ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'a başrol teklifi götürüldü. Ancak Ulusoy'un "Eşref Rüya" adlı başka bir projeyi kabul etmesi üzerine, yapım ekibi rotayı Ercan Kesal'a çevirdi.
"Halef" İsmi Üzerinde Tesadüfî Çakışma
OGM ve Faro ortak yapımının yanı sıra, Most Yapım da "Halef" adında bir proje için hazırlıklara başlamıştı. Ancak dizinin isim haklarının daha önce Yamaç Okur'un Faro şirketi tarafından alındığı öğrenildi. Most Yapım'ın "Halef" isimli diziyi iptal edip etmeyeceği ya da alternatif bir isimle projeyi sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.
Sinan Öztürk Yönetmen Koltuğunda
Başarılı yönetmen Sinan Öztürk, "Halef" dizisinin kamera arkasındaki isim olacak. Daha önce "Çukur"da sergilediği görsel estetik ve anlatı gücüyle dikkat çeken Öztürk'ün, bu yeni projede de aynı başarısını sürdürmesi bekleniyor.
Star TV Ekranlarında Yayınlanacak
"Halef" dizisinin yayın hakları Star TV tarafından alındı. Yayın tarihi henüz netleşmedi.