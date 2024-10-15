Aras Bulut İynemli yerine o isim var! Çukur dizisi ekibi bomba gibi dönüyor

Çağatay Ulusoy'a Teklif Edildi, Ancak Kabul Etmedi "Halef" dizisi için ilk etapta ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy 'a başrol teklifi götürüldü. Ancak Ulusoy'un "Eşref Rüya" adlı başka bir projeyi kabul etmesi üzerine, yapım ekibi rotayı Ercan Kesal 'a çevirdi.

(Takvim Foto Arşiv)

"Halef" İsmi Üzerinde Tesadüfî Çakışma



OGM ve Faro ortak yapımının yanı sıra, Most Yapım da "Halef" adında bir proje için hazırlıklara başlamıştı. Ancak dizinin isim haklarının daha önce Yamaç Okur'un Faro şirketi tarafından alındığı öğrenildi. Most Yapım'ın "Halef" isimli diziyi iptal edip etmeyeceği ya da alternatif bir isimle projeyi sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.