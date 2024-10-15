"Haram olsun..." Meğer yardım gecesi paralarını... Ankaralı Turgut çocuklarını evlatlıktan reddetti!

Ankaralı Turgut 'un açıklamaları sonrası, kızı Özlem Sülü sosyal medya üzerinden babasına ve kardeşi Eylem Boran'a karşı videolu bir yanıt verdi. Sülü, yıllar boyunca babasının her türlü işini yaptığını, ona sadakatle hizmet ettiğini ancak babasının kendisine hakaret ettiğini belirtti.

Ayrıca Eylem Boran'ın babasıyla arasını açtığını iddia ederek kardeşine de sert sözlerle yüklendi. Evinin elinden alındığını ve aile içinde yaşanan diğer olayları kamuoyuna duyuracağını belirten Sülü, aile içindeki gerilimi daha da tırmandırdı.

AİLE İÇİ KAVGA GİTTİKÇE BÜYÜYOR

Ankaralı Turgut'un çocukları arasında yardım gecesi sonrası başlayan gerginlik, sosyal medyada ve basında yankı bulmaya devam ediyor. Kardeşler arasında suçlamalar artarken, Ankaralı Turgut'un sert tavrı aile içi gerilimi daha da tırmandırıyor. Özlem Sülü ve Eylem Boran arasındaki tartışma ise yardım paraları ve geçmişte yaşanan olaylar üzerinden sürüyor.