Ünlü türkücü Ankaralı Turgut (Turgut Karataş), kanserle mücadele ederken çocuklarıyla arasında patlak veren para kavgasıyla gündeme geldi. Aile içinde uzun süredir devam eden gerilim, sanatçıya destek için düzenlenen yardım gecesinde toplandığı iddia edilen paralar üzerinden iyice alevlendi. İşte detaylar...
"Haram olsun..." Meğer yardım gecesi paralarını... Ankaralı Turgut çocuklarını evlatlıktan reddetti!
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut (Turgut Karataş), akciğer kanseriyle mücadele ederken, aile içi bir krizle de karşı karşıya kaldı. Ağustos ayında hastaneye kaldırılan ve durumu ciddileşen Turgut Karataş, çocuklarıyla arasındaki gerilimin ardından bazı sert açıklamalar yaptı. Kanser tedavisi gören sanatçı, çocuklarının yardım paralarını tehdit yoluyla istediklerini iddia ederek onları evlatlıktan reddettiğini duyurdu.
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YARDIM GECESİNDEN SONRA GERİLİM
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nedeniyle düzenlenen yardım gecesinde toplanan 250 bin lira, ailenin içinde büyük bir tartışmaya yol açtı. Karataş, çocuklarının yıllardır kendi parasıyla geçindiklerini ve hiç helal para kazanmamış olduklarını belirterek, yardım gecesinde toplanan paraya göz dikmelerini kabul edemediğini söyledi.
Şarkıcı, özellikle Özlem Sülü, Hasret, Haydar ve Ersoy isimli çocuklarını hedef alarak, onları "nankör" ve "yalancı" olarak nitelendirdi. Yardım paralarını kendisinden almak için tehdit edildiklerini belirten Ankaralı Turgut, sadece kızı Eylem Boran'ın yanında durduğunu ve ona güvendiğini söyledi.
ÖZLEM SÜLÜ'DEN SERT YANIT
Ankaralı Turgut'un açıklamaları sonrası, kızı Özlem Sülü sosyal medya üzerinden babasına ve kardeşi Eylem Boran'a karşı videolu bir yanıt verdi. Sülü, yıllar boyunca babasının her türlü işini yaptığını, ona sadakatle hizmet ettiğini ancak babasının kendisine hakaret ettiğini belirtti.
Ayrıca Eylem Boran'ın babasıyla arasını açtığını iddia ederek kardeşine de sert sözlerle yüklendi. Evinin elinden alındığını ve aile içinde yaşanan diğer olayları kamuoyuna duyuracağını belirten Sülü, aile içindeki gerilimi daha da tırmandırdı.
AİLE İÇİ KAVGA GİTTİKÇE BÜYÜYOR
Ankaralı Turgut'un çocukları arasında yardım gecesi sonrası başlayan gerginlik, sosyal medyada ve basında yankı bulmaya devam ediyor. Kardeşler arasında suçlamalar artarken, Ankaralı Turgut'un sert tavrı aile içi gerilimi daha da tırmandırıyor. Özlem Sülü ve Eylem Boran arasındaki tartışma ise yardım paraları ve geçmişte yaşanan olaylar üzerinden sürüyor.