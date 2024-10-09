Cem Öğretir’in Esra Erol canlı yayınında burnu kanadı! Sevenlerini korkuttu! Cem Öğretir sağlık durumu nasıl, neden burnu kanadı?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Ünlü haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol'un programına canlı bağlantı yaptığı sırada burnunun aniden kanamasıyla yayından alındı.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında izleyenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Ünlü haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol'un programına canlı bağlantı yaptığı sırada burnunun aniden kanamasıyla yayından alındı.
Bağlantı esnasında, Cem Öğretir ana haber bülteni için başlıkları sıralarken burnunun kanadığını fark eden Esra Erol, hemen durumu kontrol altına almak için yayını sonlandırdı. Cem Öğretir'e ilk müdahale yapıldı ve tedbir amaçlı dinlenmeye alındı.
Cem Öğretir'in sağlık durumu hakkında detaylı bir bilgi verilmezken, Esra Erol, programın ilerleyen dakikalarında izleyicilere açıklama yapılacağını belirtti. Öğretir'in bu beklenmedik durumu sonrası ana haber bültenine çıkmaması izleyicilerin aklında soru işareti bıraktı. Sağlık durumu ile ilgili endişelenen izleyiciler, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak Öğretir'e destek oldu.
Uzmanlara göre, burun kanaması stres, tansiyon yükselmesi veya kuru hava gibi birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak, Cem Öğretir'in yaşadığı burun kanamasının sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Olayın ardından izleyiciler Cem Öğretir'in sosyal medya hesaplarını takip ederek sağlık durumu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacak.