Deha dizisinde ters köşe iddiası! Devran, Esme’yi terk mi edecek?

Devran'ın Gönlü Başkasına mı Kayacak? TikTok'ta 'gerçeklerinsesi' isimli kullanıcının iddiasına göre, Devran karakteri ilerleyen bölümlerde beklenmedik bir şekilde başka bir kadın karakterle aşk yaşayacak. Bu durum, çiftin sevenlerini büyük hayal kırıklığına uğratabilir.

İddiaya göre Devran'ın aşk yaşayacağı kişi, İskender'in üvey kızı İmre olacak. Henüz diziye dahil olmayan bu karakterin tanımı ise oldukça dikkat çekici: " Özgür ruhu, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra parlak zekâsını kötülüğe de kullanabilme yeteneğine sahip. Babasına benzememek için büyük bir mücadele veren İmre, Devran için en önemli hayat sınavı olacaktır." Bu açıklama, yeni bölümlerde olayların bambaşka bir yöne doğru evrileceğinin sinyallerini veriyor.

Esme de Gönlünü Başkasına mı Kaptıracak? Devran ve İmre arasında filizlenecek aşk söylentilerinin yanında, Esme karakteri için de önemli bir gelişme yaşanabilir. Esme'nin yeni bölümlerde sürpriz bir karakterle etkileşime gireceği ve bu durumun Devran ile ilişkisini daha da karmaşık hale getireceği söyleniyor. Bu noktada, Esme'nin nasıl bir tepki vereceği ve Devran'ın hayatındaki bu değişikliklerin çiftin geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.