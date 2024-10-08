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Deha dizisinde ters köşe iddiası! Devran, Esme'yi terk mi edecek?

Deha dizisi yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi yıldız isimleri bir araya getiren dizi, Devran ve Esme arasındaki aşkı ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak son dönemde ortaya atılan bir iddia, dizi severleri hem şaşırttı hem de üzdü.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:56
Deha dizisinde ters köşe iddiası! Devran, Esme’yi terk mi edecek?

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Show TV'nin yeni sezon dizisi Deha, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Özellikle Devran ve Esme karakterlerinin aşk hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak son günlerde ortaya atılan iddialar, seyircinin büyük bir hayal kırıklığına uğrayabileceğini gösteriyor. Devran'ın ilerleyen bölümlerde başka bir karakterle aşk yaşayacağı söylentisi, izleyiciler arasında tartışma yarattı.

Devran ve Esme'nin Hikayesi İzleyicinin Gözdesi Oldu!

Deha dizisinde Devran karakteri, yıllar sonra babası İskender ile yaşadığı travmatik olaydan sonra yüzleşmiş ve bu süreçte Esme ile derin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Seyirci, çiftin arasında gelişen bu duygusal bağı beğeniyle izledi. Özellikle Devran'ın her fırsatta Esme'ye olan bağlılığını vurgulaması ve ikilinin romantik anları sosyal medya platformlarında sıkça konuşulmaya başladı. Çiftin bu etkileyici kimyası, dizinin hayranları tarafından en çok sevilen detaylardan biri olarak gösteriliyor.

Fakat diziye dair kulislerde dolaşan yeni bilgiler, bu güzel hikayenin sekteye uğrayabileceğini işaret ediyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, izleyicinin tahmin ettiği aşk hikayesinin seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Devran ve Esme aşkına büyük bir darbe gelebilir mi?

Devran'ın Gönlü Başkasına mı Kayacak?

TikTok'ta 'gerçeklerinsesi' isimli kullanıcının iddiasına göre, Devran karakteri ilerleyen bölümlerde beklenmedik bir şekilde başka bir kadın karakterle aşk yaşayacak. Bu durum, çiftin sevenlerini büyük hayal kırıklığına uğratabilir.

İddiaya göre Devran'ın aşk yaşayacağı kişi, İskender'in üvey kızı İmre olacak. Henüz diziye dahil olmayan bu karakterin tanımı ise oldukça dikkat çekici: "Özgür ruhu, büyüleyici güzelliğinin yanı sıra parlak zekâsını kötülüğe de kullanabilme yeteneğine sahip. Babasına benzememek için büyük bir mücadele veren İmre, Devran için en önemli hayat sınavı olacaktır." Bu açıklama, yeni bölümlerde olayların bambaşka bir yöne doğru evrileceğinin sinyallerini veriyor.

Esme de Gönlünü Başkasına mı Kaptıracak?

Devran ve İmre arasında filizlenecek aşk söylentilerinin yanında, Esme karakteri için de önemli bir gelişme yaşanabilir. Esme'nin yeni bölümlerde sürpriz bir karakterle etkileşime gireceği ve bu durumun Devran ile ilişkisini daha da karmaşık hale getireceği söyleniyor. Bu noktada, Esme'nin nasıl bir tepki vereceği ve Devran'ın hayatındaki bu değişikliklerin çiftin geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

İzleyicilerden Tepki!

Diziyi yakından takip eden izleyiciler, bu iddiaların ardından sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler. "Devran ve Esme'nin aşkını bozmayın!", "Bu ters köşe hiç hoş olmaz." gibi yorumlar, izleyicilerin mevcut hikâyeye duyduğu bağlılığı gösteriyor. Ancak senaristler ve yapım ekibi, bu tür dramatik değişimlerin diziye heyecan katacağını düşünüyor olabilir. Eğer iddialar doğru çıkarsa, Deha dizisinin seyirciyi büyük bir yol ayrımına götüreceği kesin.

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