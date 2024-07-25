Kantarın topuzu kaçtı! Teşkilat dizisine felaketi getirecek ayrılıklar silsilesi

NESLİHAN ERDEMSOY İÇİN YOLUN SONU MU? Dizinin temel taşlarından olan Neslihan karakteri Aybüke Pusat'ın üstün performansıyla seyircinin beğenisini kazanmıştı.

Ancak son dönemde ortaya çıkan ayrılık iddiaları dizinin fanlarını üzdü. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, dizideki bu beklenmedik değişiklik, hikayenin gidişatını da etkileyebilir.

ÖNCEKİ SEZONLARDA YAŞANAN ÖNEMLİ AYRILIKLAR İki ana karakterin ardından bir başka önemli karakterin daha diziden ayrılması, Teşkilat'ın yeni sezon stratejisini merak konusu yapmaya yetiyor.

111. BÖLÜM ÖZETİ: NESLİHAN'IN ZORLU MÜCADELESİ Ömer'in ölümle burun buruna geldiği anlarda, Neslihan onu kurtaracak panzehiri bulur. Ancak ilacı Ömer'e ulaştırmak hiç de kolay olmayacaktır.