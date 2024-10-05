PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Hakan Baş ile Bensu Soral’dan bebek açıklaması! “Aklımızda yoktu aslında ama...”

Bensu Soral ve Hakan Baş, 7 yıl önce dünyaevine girmiş ve geçen senelerde evliliklerinde yaşadıkları krizle gündem olmuştu. Kötü günleri geride bırakan ünlü çift, bebek açıklamalarıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 14:48
Hakan Baş ile Bensu Soral’dan bebek açıklaması! Aklımızda yoktu aslında ama...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 7 yıl önce iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen yıllarda evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme geldi.

Bensu Soral - Hakan Baş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bensu Soral - Hakan Baş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Hakan Baş, o dönem yaptığı açıklamada "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" dedi.

Bensu Soral - Hakan Baş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bensu Soral - Hakan Baş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Evliliklerindeki krizi atlatan çift, geçen günlerde yıldönümlerini kutladı. Bensu Soral, Instagram hesabında hazırladığı fotoğraf albümünü, "Mutlu yıldönümleri" mesajı yazıp sonsuzluk emojisiyle yayınladı.

Bensu Soral (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bensu Soral (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ünlü çift, şimdi ise bebek sorusuna verdikleri yanıtla gündem oldu. 2.sayfa'da yer alan habere göre çifte bebek sorusu soruldu.

Bensu Soral (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bensu Soral (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Bensu Soral yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar çok aklımızda yoktu aslında ama böyle acaba durumundayız. Kısmet" dedi.

Bensu Soral - Hakan Baş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bensu Soral - Hakan Baş (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Hakan Baş da "Hayırlısıysa inşallah olur. Beraber mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir
Semih Çelik’in geçen yıl çektiği video ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Can almak istiyorum
İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in babası caniyi anlattı | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
CANLI | İsrail’den hastane saldırısına Hizbullah karargahı kılıfı! Tel Aviv ‘İran’a saldırmaya hazırlanıyoruz’ dedi
TBMM İsrail tehdidine karşı toplanacak! Numan Kurtulmuş açıkladı: Yangın kapımıza geldi
Özgür Özel’in normalleşme adımları: Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkarım
Bakanlık listeyi güncelledi! işletmeler il il ifşalandı! O lokantada domuz eti skandalı
Trabzonspor’da hedef 2. galibiyet! İşte Hatayspor maçının muhtemel 11’i
Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Kızın cebine para koydum
6-7 Ekim provokasyonunun üzerinden 10 yıl geçti! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi, kim ne ceza aldı?
Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor
Türkiye’nin en zengin 10 ünlü kadını! Bakın zirvede kim var! Sibel Can, Hadise, Seda Sayan, Aşkın Nur Yengi...
Oruç Reis Somali yolcusu! İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti
CHP’de adaylık kavgası sürüyor! Kaset yine başa sardı! Özgür Özel’e ’özel’ darbe! Kim işin neresinde?
SON DAKİKA