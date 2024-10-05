Hakan Baş ile Bensu Soral’dan bebek açıklaması! “Aklımızda yoktu aslında ama...”

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 7 yıl önce iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen yıllarda evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Bensu Soral, 7 yıl önce iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen yıllarda evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme geldi.
Hakan Baş, o dönem yaptığı açıklamada "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" dedi.
Evliliklerindeki krizi atlatan çift, geçen günlerde yıldönümlerini kutladı. Bensu Soral, Instagram hesabında hazırladığı fotoğraf albümünü, "Mutlu yıldönümleri" mesajı yazıp sonsuzluk emojisiyle yayınladı.
Ünlü çift, şimdi ise bebek sorusuna verdikleri yanıtla gündem oldu. 2.sayfa'da yer alan habere göre çifte bebek sorusu soruldu.
Bensu Soral yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar çok aklımızda yoktu aslında ama böyle acaba durumundayız. Kısmet" dedi.
Hakan Baş da "Hayırlısıysa inşallah olur. Beraber mutluyuz." ifadelerini kullandı.