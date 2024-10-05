Hakan Baş ile Bensu Soral’dan bebek açıklaması! “Aklımızda yoktu aslında ama...”

Ünlü çift, şimdi ise bebek sorusuna verdikleri yanıtla gündem oldu. 2.sayfa'da yer alan habere göre çifte bebek sorusu soruldu.

Bensu Soral (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Bensu Soral yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar çok aklımızda yoktu aslında ama böyle acaba durumundayız. Kısmet" dedi.