Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hastane odasındaki fotoğrafı ortaya çıkmıştı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, hayranlarını korkuttu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele Akın, hastaneye kaldırıldı.
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, hayranlarını korkuttu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele Akın, hastaneye kaldırıldı.
81 yaşındaki usta oyuncu, önceki gün Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yaptı. Ancak Akın kısa bir süre sonra paylaşımı sildi.
Ünlü oyuncuya sosyal medyadan "Geçmiş olsun" mesajları yağarken Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Aramızda Kalmasın programında Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Durumu iyi birkaç gün daha kalacak hastanede. Sıkıntıyı atlattı" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.
"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.