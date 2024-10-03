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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hastane odasındaki fotoğrafı ortaya çıkmıştı

Yeşilçam’ın ‘kolejli kızı’ olarak anılan usta oyuncu Filiz Akın, önceki gün hastane odasındaki bir fotoğrafını yayınlamış kısa bir süre sonra ise paylaşımı silmişti. Hastaneye kaldırılan Yeşilçam yıldızının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:18 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:07
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hastane odasındaki fotoğrafı ortaya çıkmıştı

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, hayranlarını korkuttu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele Akın, hastaneye kaldırıldı.

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

81 yaşındaki usta oyuncu, önceki gün Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yaptı. Ancak Akın kısa bir süre sonra paylaşımı sildi.

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ünlü oyuncuya sosyal medyadan "Geçmiş olsun" mesajları yağarken Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Aramızda Kalmasın programında Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Durumu iyi birkaç gün daha kalacak hastanede. Sıkıntıyı atlattı" ifadelerine yer verildi.

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

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