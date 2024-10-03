Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hastane odasındaki fotoğrafı ortaya çıkmıştı

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Aramızda Kalmasın programında Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Durumu iyi birkaç gün daha kalacak hastanede. Sıkıntıyı atlattı" ifadelerine yer verildi.

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) NE OLMUŞTU?

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

Filiz Akın (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) "Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.