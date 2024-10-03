Afra Saraçoğlu’nun güzellik sırrı bunda gizli! Tuzu yağı hayatından çıkardı

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Afra Saraçoğlu, güzellik rutini ve sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Hayranlarının merak ettiği cilt bakım sırlarını paylaşan Saraçoğlu, güzellik algısını sade ve doğal bir görünüme dayandırıyor.
(Kaynak: Instagram)
"Kendimi En Güzel Hissettiğim Anlar, Kendime En Çok Güvendiğim Anlar"
Yoğun bir iş temposunda çalışan Afra Saraçoğlu, bir röportajında kendisini en çok hangi anlarda güzel hissettiği sorusuna, "Kendimi en güzel hissettiğim anlar, kendime en çok güvendiğim anlar" diye yanıt veriyor. Saraçoğlu, yaptığı işe olan inancı ve ekibiyle kurduğu iletişimin ona kendini iyi hissettirdiğini belirtiyor.
(Kaynak: Instagram)
Cildini Su Bazlı Kremle Nemlendiriyor
Cilt bakım rutini hakkında bilgi veren Saraçoğlu, cildini her gün düzenli olarak temizlediğini ve su bazlı bir kremle nemlendirdiğini söylüyor. Cildin yenilenmesi ve ölü hücrelerden arınması için yüz yıkama jeli ve tonik kullandığını da ekliyor. Bunun yanı sıra, tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak cildini sağlıklı ve dengede tuttuğunu belirtiyor.