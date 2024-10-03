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Deniz Uğur acil ameliyata alınmıştı! İşte son sağlık durumu...

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Deniz Uğur, vücudundaki kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü belirterek ameliyat olacağını duyurmuştu. Takipçilerinden dua isteyen ünlü oyuncu, ameliyat oldu. İşte Deniz Uğur’un son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:04
Deniz Uğur acil ameliyata alınmıştı! İşte son sağlık durumu...

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Meme kanserini yenen ünlü oyuncu Deniz Uğur, geçen günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında vücudundaki kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü belirterek ameliyat olacağını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, "Beni oldukça endişelendirdi" dediği paylaşımında ameliyat öncesi takipçilerinden dua istemişti.

AMELİYAT OLDU
Ünlü sanatçı, ameliyat oldu. Uğur, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Uğur, söz konusu paylaşımında "Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir" dedi.

"İYİ HUYLU GÖRÜNÜYOR"
Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Detaylı pataloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde; İyi huylu görünüyor. Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı"

Bu süreçte yanında olan sevenlerine teşekkür eden Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çoook büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun"

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