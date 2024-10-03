Deniz Uğur acil ameliyata alınmıştı! İşte son sağlık durumu...

"İYİ HUYLU GÖRÜNÜYOR" Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Detaylı pataloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde; İyi huylu görünüyor. Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı"

Bu süreçte yanında olan sevenlerine teşekkür eden Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağolsunlar bana çoook büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun"