Umut Evirgen’den bebek açıklaması! Gözler Alina Boz’a çevrildi!

Ünlü oyuncu Alina Boz, geçen sene aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, evlendikleri günden bu yana bebek bekledikleri yönündeki haberlerle sık sık gündem oldu.
Ünlü oyuncu Alina Boz, geçen sene aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, evlendikleri günden bu yana bebek bekledikleri yönündeki haberlerle sık sık gündem oldu.
Mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ikiliden Evirgen, önceki gün bir etkinlikte görüntülendi ve iddialara yanıt verdi.
Katıldığı etkinlikte basın mensupları ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Umut Evirgen'e eşi Alina Boz'un yazın kilolu çıkan fotoğrafı hatırlatıldı.
Evirgen ise "47-48 kilo görmüyor musun? Evlenirken 'hamile diye evleniyor' dediniz. 12 ay oldu olsa doğardı herhalde" dedi.
Ünlü isim, "Bebek düşünceniz var mı?" sorusuna da "Erkek tarafı her zaman ister hanım tarafını bekliyoruz. Al sana manşet" şeklinde karşılık verdi.
"ŞİMDİLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"
Alina Boz, geçen ay verdiği bir röportajda bebek sorusuna "Şimdilik gündemimizde yok. Zamanı gelince inşallah" yanıtını vermişti.