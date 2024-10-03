Sinan Akçıl’dan Metin Arolat şaşırtan itirafı! “Ölmeden önce bağlantıya geçtim”

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi. Akçıl, şimdi ise sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden meslektaşı Metin Arolat ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu.

Müzik Ev' programına konuk olan Sinan Akçıl, 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat'la ilgili şunları söyledi: "Uyumadan önce YouTube izliyordum. Gözümü açtığımda Armağan Çağlayan ve Metin Arolat konuşuyordu. '20 yıldır görmüyorum, ne kadar iyi bir adamdı. Acaba telefon numarası hâlâ aynı mıdır?' dedim. İki saat sonra ölüm haberini gördüm. Resmen Metin'le bağlantıya geçtim"