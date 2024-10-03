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Sinan Akçıl’dan Metin Arolat şaşırtan itirafı! “Ölmeden önce bağlantıya geçtim”

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konuk olduğu bir programda sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden meslektaşı Metin Arolat hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “Ölmeden önce bağlantıya geçtim” diyen Akçıl, Metin Arolat’ın ölümünü hissettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:39
Sinan Akçıl’dan Metin Arolat şaşırtan itirafı! Ölmeden önce bağlantıya geçtim

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi. Akçıl, şimdi ise sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden meslektaşı Metin Arolat ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu.

Müzik Ev' programına konuk olan Sinan Akçıl, 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat'la ilgili şunları söyledi: "Uyumadan önce YouTube izliyordum. Gözümü açtığımda Armağan Çağlayan ve Metin Arolat konuşuyordu. '20 yıldır görmüyorum, ne kadar iyi bir adamdı. Acaba telefon numarası hâlâ aynı mıdır?' dedim. İki saat sonra ölüm haberini gördüm. Resmen Metin'le bağlantıya geçtim"

Arolat'ın yaşarken hak ettiği değeri görmediğini dile getiren şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef 10 gün sonra hiç konuşulmayacak. Yaptığı işlere bakıldığında sinema filmi olacak bir sanatçıydı"

Öte yandan Asya Pasifik Yayın Birliği Şarkı Festivali'nde 'Fark Atıyor' şarkısıyla Türkiye'yi temsil edecek olan Sinan Akçıl, "Merak etmeyin, maçı alırız" dedi.

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