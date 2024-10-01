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Gamze Türkmen'nin açık halini ifşa edenlere suç duyurusu! Kadir Ezildi eşini başörtüsüz paylaşanlara savaş açtı!

Kadir Ezildi, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu durumu kabullenmeyeceğini ve yasal yollara başvurduğunu duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:36 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 15:36
Gamze Türkmen’nin açık halini ifşa edenlere suç duyurusu! Kadir Ezildi eşini başörtüsüz paylaşanlara savaş açtı!

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Ünlü televizyon sunucusu Kadir Ezildi, son dönemde sosyal medyada eşi Gamze Türkmen'in başörtüsüz fotoğraflarını paylaşanlara karşı harekete geçti. Özellikle başörtüsüz halleri üzerinden yapılan paylaşımlar ve yorumlar, Ezildi ailesini rahatsız etti.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Kadir Ezildi Sessizliğini Bozdu: "Gereken Yapılacak!"

Ünlü televizyon sunucusu ve En Hamarat Benim programının sevilen yüzü Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'in başörtüsüz fotoğraflarının canlı yayında paylaşılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programında, Türkmen'in ev hali sansürsüz bir şekilde yayınlanmış ve bu durum büyük tepki toplamıştı.

Kadir Ezildi ve nişanlısıKadir Ezildi ve nişanlısı

"Hukuki Süreci Başlattık!"

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Kadir Ezildi uzun süre sessiz kalmayı tercih etti. Ancak öğleden sonra avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, olayın hukuki boyutlara taşındığını duyurdu.

Magazin programında paylaşılan görüntüMagazin programında paylaşılan görüntü

Sosyal Medyada Büyük Destek!

Tesettürlü olan Gamze Türkmen'in başörtüsüz görüntülerinin izinsiz şekilde yayımlanması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "özel hayatın ihlali" olarak nitelendirildi ve destek mesajları yağdı. Kullanıcılar, "Kimsenin özel hayatı üzerinden prim yapılmamalı" ve "Bu tür paylaşımlar kadınların mahremiyetine saygısızlık!" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Gamze TürkmenGamze Türkmen

Söylemezsem Olmaz Ekibine Tepki Büyüyor!

Olayın ardından Söylemezsem Olmaz ekibine yönelik tepkiler de hızla artıyor. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan program, daha önce de özel hayatı ihlal eden paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Konunun bu kez hukuki bir boyuta taşınması ise sürecin daha da ciddiyet kazanmasına neden oldu.

Kadir Ezildi tarafından yapılan paylaşımKadir Ezildi tarafından yapılan paylaşım

KADİR EZİLDİ'NİN AVUKATININ AÇIKLAMASI

"Müvekkil Kadir Ezildi'nin nişanlısı, müvekkil Gamze Türkmen için yazılı ve görsel medyada yer alan haberler ve paylaşımlar sebebiyle ciddi bir psikolojik baskıya maruz kalmaktadır. Müvekkilim, kişisel ve özel hayatına yapılan bu müdahaleler sonucunda, dini değerleri ve mahremiyeti göz ardı edilerek kamuoyunun önünde haksız yere hedef haline getirilmiştir.

Basında çıkan haberlerde, müvekkilimin tesettürlü bir kadın olmasına rağmen, kişisel rızası olmadan özel hayatına ait açık fotoğraflar izinsiz bir şekilde sızdırılmış ve yayımlanmıştır. Bu durum, hem müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiş hem de kendisini manevi olarak derinden yaralamıştır.

Müvekkilim Gamze Türkmen, herhangi bir ünlü ya da fenomen değildir. Buna rağmen, sırf nişanlısının tanınmış biri olması dolayısıyla, basın ve medya organları tarafından hedef gösterilmiş ve özel hayatı hiçe sayılarak kamuoyunun önüne servis edilmiştir. Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir.

Bu kapsamda, gerekli yasal işlemler tarafımızca başlatılmış olup, müvekkilim Gamze Türkmen'in kişilik haklarını, mahremiyetini ve dini değerlerini hiçe sayan bu haksız girişimlere karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatıldığını ve psikolojik şiddet uygulanarak bu görselleri paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara yasal işlem başlatacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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