Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz diziye veda etti! Kızıl Goncalar’dan başka diziye transfer oluyor!

Türesan'ın "Kızıl Goncalar" dizisine veda etmesi izleyiciler için sürpriz bir gelişme olsa da , "Magarsus" dizisindeki performansı merakla bekleniyor. Oyuncunun bu geçişi ile birlikte her iki dizinin takipçileri de heyecanlı bir bekleyiş içinde.

MAGARSUS NE DEMEK?

Magarsus ülkemizin sınırları içerisinde yer alan bir Antik Kenttir. Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Magarsus Antik Kenti'nin M.Ö. 7 yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Magarsus Antik Kenti içerisinde toplam 3 bin kişilik bir amfi tiyatro bulunuyor. 2011'de kazı çalışmalarının başlatıldığı bu antik kent, her yıl turistlerin ilgi odağı oluyor.

Magarsus dizisi afişi

MAGARSUS DİZİSİ KONUSU

Kurak ailesinin 'Magarsus' Antik Kenti'nin yakınlarında bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye bahçeleri vardır. Sarıbahçe ilçesinin dört tarafı narenciye bahçeleriyle kaplıdır. Kurak ailesi ise bölgede hakimiyet kurmak ister. Fakat hem dış güçlerle hem de üç muhtemel varis olan Tansu, Turgut ve Beton ile mücadele etmek durumundadır.