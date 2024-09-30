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Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz diziye veda etti! Kızıl Goncalar'dan başka diziye transfer oluyor!

Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu, yeni sezonda diziden ayrıldığını duyurdu. İzleyiciler tarafından sevilen karaktere hayat veren oyuncunun başka bir projeye geçtiği ve bu yüzden diziden ayrıldığı bildirildi. Bu beklenmedik gelişme, dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:10 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:10
Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz diziye veda etti! Kızıl Goncalar’dan başka diziye transfer oluyor!

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Kızıl Goncalar'da başrol oyuncusu, yeni sezonun başlamasıyla birlikte projeye veda etti. İzleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu, sürpriz bir kararla başka bir diziye transfer oldu. Yapım ekibi tarafından henüz açıklama yapılmazken, ayrılığın hayranlarda büyük bir boşluk yaratacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Yeni dizinin ne olacağı ise merak konusu.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Hazal Türesan "Kızıl Goncalar" Dizisine Veda Ediyor, "Magarsus" ile Devam Ediyor!

Ünlü oyuncu Hazal Türesan, bu akşam "Kızıl Goncalar" dizisine veda ediyor. Gold Film imzalı ve ikinci sezonunu açan "Kızıl Goncalar"da Beste karakterine hayat veren Türesan, bu akşam yayınlanacak bölümle ekranlara veda edecek.

Hazal TüresanHazal Türesan

Diziden ayrılmasıyla birlikte Hazal Türesan'ın yeni projesi de belli oldu. Başarılı oyuncu, blutv'nin sevilen yapımlarından Magarsus dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılıyor. Yunus Ozan Korkut'un yazıp yönettiği dizinin çekimleri yarın Adana'da başlayacak.

Türesan'ın "Kızıl Goncalar" dizisine veda etmesi izleyiciler için sürpriz bir gelişme olsa da, "Magarsus" dizisindeki performansı merakla bekleniyor. Oyuncunun bu geçişi ile birlikte her iki dizinin takipçileri de heyecanlı bir bekleyiş içinde.

MAGARSUS NE DEMEK?

Magarsus ülkemizin sınırları içerisinde yer alan bir Antik Kenttir. Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Magarsus Antik Kenti'nin M.Ö. 7 yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Magarsus Antik Kenti içerisinde toplam 3 bin kişilik bir amfi tiyatro bulunuyor. 2011'de kazı çalışmalarının başlatıldığı bu antik kent, her yıl turistlerin ilgi odağı oluyor.

Magarsus dizisi afişiMagarsus dizisi afişi

MAGARSUS DİZİSİ KONUSU

Kurak ailesinin 'Magarsus' Antik Kenti'nin yakınlarında bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye bahçeleri vardır. Sarıbahçe ilçesinin dört tarafı narenciye bahçeleriyle kaplıdır. Kurak ailesi ise bölgede hakimiyet kurmak ister. Fakat hem dış güçlerle hem de üç muhtemel varis olan Tansu, Turgut ve Beton ile mücadele etmek durumundadır.

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