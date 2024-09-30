Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz diziye veda etti! Kızıl Goncalar’dan başka diziye transfer oluyor!

Kızıl Goncalar'da başrol oyuncusu, yeni sezonun başlamasıyla birlikte projeye veda etti. İzleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu, sürpriz bir kararla başka bir diziye transfer oldu. Yapım ekibi tarafından henüz açıklama yapılmazken, ayrılığın hayranlarda büyük bir boşluk yaratacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Yeni dizinin ne olacağı ise merak konusu.
Fotoğraflar: Instagram
Hazal Türesan "Kızıl Goncalar" Dizisine Veda Ediyor, "Magarsus" ile Devam Ediyor!
Ünlü oyuncu Hazal Türesan, bu akşam "Kızıl Goncalar" dizisine veda ediyor. Gold Film imzalı ve ikinci sezonunu açan "Kızıl Goncalar"da Beste karakterine hayat veren Türesan, bu akşam yayınlanacak bölümle ekranlara veda edecek.
Hazal Türesan
Diziden ayrılmasıyla birlikte Hazal Türesan'ın yeni projesi de belli oldu. Başarılı oyuncu, blutv'nin sevilen yapımlarından Magarsus dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılıyor. Yunus Ozan Korkut'un yazıp yönettiği dizinin çekimleri yarın Adana'da başlayacak.