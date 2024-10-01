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Deha 3. bölüm 2. fragmanı: Devran İskender'i kendi silahıyla vurdu! İmre'ye karşı...

Deha dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Son olarak Devran, İskender'i kendi silahıyla vurdu ancak yeni bölümde Devran'ı bekleyen bomba olaylar olacak. İskender ve ailenin yüzleşmesinin ardından neler olacağı merak konusu. Peki, Devran’ı karanlık dünyada neler bekliyor? Karga ve Hakim’in yeni hamleleri olayların gidişatını tamamen değiştirecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:02 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:02
Deha 3. bölüm 2. fragmanı: Devran İskender’i kendi silahıyla vurdu! İmre’ye karşı...

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Deha dizisinin 3. bölüm fragmanında, başrol karakteri Devran'ın adım adım ilerlediği intikam planları izleyicilere aktarıldı. Boran'ın ölümünün ardından intikam ateşiyle yanıp tutuşan Devran, bu bölümde babasıyla yüzleşmeye hazırlanıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilenler...

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Devran'ın İntikam Planları Netleşiyor

Devran'ın hamleleri yalnızca babasıyla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Fragmandaki sahneler, onun İskender'i de hedef tahtasına koyduğunu ve ona karşı hazırladığı sürpriz planlarını gözler önüne seriyor. İskender, Devran'a güvendiği takdirde, kendisini beklenmedik bir durumun ortasında bulacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Bu bölümde bıçaklar çekilecek ve büyük hesaplaşma başlayacak. Artık herkes birbirinin kim olduğunu biliyor. Kartlar açık bir şekilde dağıtıldı ve kimin eli güçlü, kimin zayıf olduğu bu bölümde ortaya çıkacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)
İskender'in Güveni Sınanıyor

Devran'ın kimliğini bilmeyen İskender, ona güvenmekle büyük bir risk alıyor. Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri de İskender'in Devran ile yaşadığı gerilim dolu yüzleşme anı. İkilinin karşı karşıya gelmesiyle gerilim tırmanırken, İskender'in Devran'a duyduğu güvenin sınandığı anlar büyük merak uyandırıyor. Bu karşılaşma, Devran'ın intikam yolundaki planlarını başarıyla uygulayıp uygulayamayacağının da bir göstergesi olacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Sofi'nin Öğütleri Devran'ı Durdurabilecek mi?

Devran'ın intikam planlarına engel olmak isteyen Sofi, bir kez daha devreye giriyor. Ancak fragmanda görüldüğü kadarıyla, Sofi'nin sözleri Devran'ın kararlılığını kırmaya yetmiyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Esme ise Devran'ın bu tehlikeli oyunun içine daha da çekilmesinden endişe ediyor. Devran'ın içsel çatışmaları ve çevresindekilerle olan ilişkileri, 3. bölümde izleyicilere güçlü bir drama sunmaya hazırlanıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Cesur, Hakim'e Karşı Güçleniyor

Deha'nın önceki bölümünde, Cesur'un Hakim'le ilgili öğrendiği sürpriz bilgi, bu bölümde önemli bir koz haline geliyor. Cesur, Hakim'in zayıf noktasını öğrenmesiyle birlikte elini güçlendirecek ve bu bilgiye karşı nasıl bir hamle yapacağı büyük bir merak konusu olacak.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Deha 3. Bölümde İzleyicileri Neler Bekliyor?

Yeni bölümde, Devran'ın intikam yolculuğunda hangi hamleleri yapacağı ve İskender'in bu planların neresinde duracağı büyük bir merak konusu.

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