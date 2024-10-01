Deha 3. bölüm 2. fragmanı: Devran İskender’i kendi silahıyla vurdu! İmre’ye karşı...

(Kaynak: Show TV)

İskender'in Güveni Sınanıyor Devran'ın kimliğini bilmeyen İskender, ona güvenmekle büyük bir risk alıyor. Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri de İskender'in Devran ile yaşadığı gerilim dolu yüzleşme anı. İkilinin karşı karşıya gelmesiyle gerilim tırmanırken, İskender'in Devran'a duyduğu güvenin sınandığı anlar büyük merak uyandırıyor. Bu karşılaşma, Devran'ın intikam yolundaki planlarını başarıyla uygulayıp uygulayamayacağının da bir göstergesi olacak.

(Kaynak: Show TV) Sofi'nin Öğütleri Devran'ı Durdurabilecek mi? Devran'ın intikam planlarına engel olmak isteyen Sofi, bir kez daha devreye giriyor. Ancak fragmanda görüldüğü kadarıyla, Sofi'nin sözleri Devran'ın kararlılığını kırmaya yetmiyor.

(Kaynak: Show TV) Esme ise Devran'ın bu tehlikeli oyunun içine daha da çekilmesinden endişe ediyor. Devran'ın içsel çatışmaları ve çevresindekilerle olan ilişkileri, 3. bölümde izleyicilere güçlü bir drama sunmaya hazırlanıyor.

(Kaynak: Show TV) Cesur, Hakim'e Karşı Güçleniyor Deha'nın önceki bölümünde, Cesur'un Hakim'le ilgili öğrendiği sürpriz bilgi, bu bölümde önemli bir koz haline geliyor. Cesur, Hakim'in zayıf noktasını öğrenmesiyle birlikte elini güçlendirecek ve bu bilgiye karşı nasıl bir hamle yapacağı büyük bir merak konusu olacak.

(Kaynak: Show TV) Deha 3. Bölümde İzleyicileri Neler Bekliyor? Yeni bölümde, Devran'ın intikam yolculuğunda hangi hamleleri yapacağı ve İskender'in bu planların neresinde duracağı büyük bir merak konusu.