Kızılcık Şerbeti’nde Görkem yeniden harekete geçiyor! Nursema’nın yeni partneri…

Kızılcık Şerbeti, kadrosuna iki yeni oyuncu daha dahil etti. Her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşan dizinin yeni bölümleri, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkmaya devam ediyor. Diziye yeni katılacak olan Firaz ve Asude karakteri ortalığı daha da karıştıracak gibi görünüyor. İşte detayları...
Batuhan Bozkurt (Show TV)
Firaz ve Asude Karakterleri
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni katılan oyunculardan Batuhan Bozkurt, dizide Firaz karakterine hayat verecek. Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde performans sergileyen Bozkurt, bu defa Görkem'in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.
Firaz karakteri ve annesi Asude (Show TV)
Firaz, dizinin yeni bölümünde, Görkem'in oyunları aracılığıyla Ünal ailesi ile tanışma fırsatı bulacak. Bu etkileşim, dizinin dramatik yapısını daha da derinleştirecek gibi görünüyor.