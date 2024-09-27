Kızılcık Şerbeti’nde Görkem yeniden harekete geçiyor! Nursema’nın yeni partneri…

Kızılcık Şerbeti, kadrosuna iki yeni oyuncu daha dahil etti. Her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşan dizinin yeni bölümleri, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleminden çıkmaya devam ediyor. Diziye yeni katılacak olan Firaz ve Asude karakteri ortalığı daha da karıştıracak gibi görünüyor. İşte detayları...