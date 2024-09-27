Duygu Nebioğlu’ndan Metin Akpınar’a şahitlik yapacak Uğur Dündar’a tepki

1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor.



DURUŞMA 17 EKİM'DE

17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var.

TEK GECELİK İLİŞKİMDİ DEDİĞİ İÇİN DAVA AÇTIM

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nebioğlu, "Akpınar'a basın açıklamasında tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum dediği için bu davayı açtım" dedi.