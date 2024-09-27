SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar'a şahitlik yapacak Uğur Dündar'a tepki

Suphiye Orancı'nın kızı Duygu Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'a 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Uğur Dündar ise Akpınar'ın lehine şahitlik yapmak için mahkemeye başvurdu. Dündar'a tepki gösteren Nebioğlu, "Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığı söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu. Babam, bizimle ilgili tüm ülkeye yalan söyledi. Bu yalanın şahitliğini ise Uğur Dündar yapacak." dedi. Nebioğlu, Akpınar'a açtığı davanın tarihinin 17 Ekim olduğunu belirtirken ablası Dilara'nın Uğur Dündar'a açtığı davanın 16 Ekim'de görüleceğini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 07:55
Duygu Nebioğlu’ndan Metin Akpınar’a şahitlik yapacak Uğur Dündar’a tepki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor.

DURUŞMA 17 EKİM'DE
17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var.

TEK GECELİK İLİŞKİMDİ DEDİĞİ İÇİN DAVA AÇTIM
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nebioğlu, "Akpınar'a basın açıklamasında tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum dediği için bu davayı açtım" dedi.

Duygu Nebioğlu ve babası Metin Akpınar (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Duygu Nebioğlu ve babası Metin Akpınar (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

BABAMA 10 MİLYON TL'LİK DAVA AÇTIM
Babasının kendisini manipüle ettiğini ifade eden Nebioğlu, "Yıllarca babam tarafından manipülasyona uğradım, kandırıldım, mobbinge maruz kaldım. İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bundan sonra da örtemez hiçbir şeyi. Bu da yetmezmiş gibi bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Babam sürekli farklı senaryolar üreterek, olayları kurgulayarak manipüle etmeye çalıştı. Hâlâ da devam ediyor bunlara. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Davada annemle uzun zaman birliktelik yaşadığı ve bizden haberi olduğuna dair çok sağlam şahitlerim var. Bana sosyal medya üzerinden çok önemli bilgiler de geliyor. O döneme dair çok önemli bilgiler topladım." dedi.

Uğur Dündar (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Uğur Dündar (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

'BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI'
Uğur Dündar'ın Akpınar lehine tanıklık etmek için mahkemeye dilekçe verdiğini açıklayan Nebioğlu, "Size şimdi çok şaşıracağınız bir bilgi vermek isterim. Uğur Dündar da mahkemeye dilekçe vermiş, Metin Akpınar'ın lehine tanıklık etmek için. Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığı söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu var. Babam tüm ülkeye yalan söyledi, bizimle ilgili. Buna tanıklık edecek kişilerden biri de Uğur Dündar." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar ve Metin Akpınar (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Uğur Dündar ve Metin Akpınar (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)


DÜNDAR BENDEN İNTİKAM ALMAK İSTİYOR
"Sizce neden Uğur Dündar davada tanıklık etmek istedi?" sorusuna da cevap veren Nebioğlu, şunları söyledi:

"Ben de ismini duyunca şoke oldum. Uğur Dündar'ın ablamla devam eden davası başka bir konu, benim babamla davam ayrı. Dündar'ın mutlaka kafasında bir planı vardır. Yoksa neden davaya tanıklık etmek istesin. Zaten babamla nasıl bir ilişkisi var anlamış değilim. Babama ben zamanında Dilara Abla'mın Uğur Dündar'ın kızı olduğunu' söylemiştim. Babam zaten o günden sonra Dündar ile bir araya gelmedi diye hatırlıyorum. Uğur Dündar dava basına yansıyınca ablamı aramıştı. O zaman ablama 'Duygu benimle çok uğraşıyor. Söyle Duygu'ya benimle uğraşmasın, Metin'le uğraşsın' demiş. Uğur Dündar ile ben uğraşmıyorum, o benimle uğraşıyor. Benim davamla Dündar'ın ne alakası var. Dündar aklınca benden intikam almak istiyor. Duruşmaya tanıklık etmeye gidince basındaki arkadaşlar sorsun lütfen neden tanıklık ediyorsunuz diye. Dilara ablamın Uğur Dündar'ın kızı olduğunu düşünüyorum. Ablamın Dündar ile 16 Ekim'de davası var. Ben bu süreçte yeniden babalık testi yapılacağını düşünüyorum. Uğur Dündar ile annemin ilişkisi olduğuna dair bana hâlâ sosyal medyadan bilgiler geliyor."



"BABAM BANA MOBBING YAPTI'
Sabah Gazetesi Yazarı Tuğba Kalçık'a konuşan ve babasıyla görüşmediğini sözlerine ekleyen Nebioğlu şöyle devam etti:

"Babamın benimle ilgili ne düşündüğünü mahkemeye verdiği dilekçelerle anlıyorum. Babamın sistematik şekilde uyguladığı mobbingi affetmiyorum, beni çok yıprattı bu süreç. Çok zor zamanlardan geçtim onun yüzünden. Ben bu davamı da kazanacağımı düşünüyorum. Babamın hukuk önünde bana yaşattıklarının bedelini ödeyeceğine inanıyorum."

Uğur Dündara babalık davasında Suphiye Orancının kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!Uğur Dündara babalık davasında Suphiye Orancının kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
BDDK duyurdu! Kredi kartlarında yeni düzenleme: 60 aya kadar yapılandırma imkanı
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı!
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?
Duygu Nebioğlu’ndan Metin Akpınar’a şahitlik yapacak Uğur Dündar’a tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
Hacı Sabancı’nın avukatlarından DNA açıklaması: Test yapılmadı
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
ABD’nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail’e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar...
Kartal Avrupa’da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup oldu
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
SON DAKİKA