Duygu Nebioğlu’ndan Metin Akpınar’a şahitlik yapacak Uğur Dündar’a tepki

1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam ediyor.
DURUŞMA 17 EKİM'DE
17 Ekim'de, Akpınar'a açtığı maddi ve manevi tazminat davasının duruşması var.
TEK GECELİK İLİŞKİMDİ DEDİĞİ İÇİN DAVA AÇTIM
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nebioğlu, "Akpınar'a basın açıklamasında tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum dediği için bu davayı açtım" dedi.
Duygu Nebioğlu ve babası Metin Akpınar (Sosyal medya/Takvim.com.tr fotoğraf servisi)
BABAMA 10 MİLYON TL'LİK DAVA AÇTIM
Babasının kendisini manipüle ettiğini ifade eden Nebioğlu, "Yıllarca babam tarafından manipülasyona uğradım, kandırıldım, mobbinge maruz kaldım. İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bundan sonra da örtemez hiçbir şeyi. Bu da yetmezmiş gibi bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Babam sürekli farklı senaryolar üreterek, olayları kurgulayarak manipüle etmeye çalıştı. Hâlâ da devam ediyor bunlara. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Davada annemle uzun zaman birliktelik yaşadığı ve bizden haberi olduğuna dair çok sağlam şahitlerim var. Bana sosyal medya üzerinden çok önemli bilgiler de geliyor. O döneme dair çok önemli bilgiler topladım." dedi.
Uğur Dündar (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)
'BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI'
Uğur Dündar'ın Akpınar lehine tanıklık etmek için mahkemeye dilekçe verdiğini açıklayan Nebioğlu, "Size şimdi çok şaşıracağınız bir bilgi vermek isterim. Uğur Dündar da mahkemeye dilekçe vermiş, Metin Akpınar'ın lehine tanıklık etmek için. Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığı söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu var. Babam tüm ülkeye yalan söyledi, bizimle ilgili. Buna tanıklık edecek kişilerden biri de Uğur Dündar." ifadelerini kullandı.