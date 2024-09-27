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Kızılcık Şerbeti Firaz kimdir? Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı dizi ve filmler...

Her hafta cuma günü yayımlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezona yeni karakterlerle devam ediyor. Firaz karakteri, Görkem'in üvey annesinin oğlu olarak diziye katılacak ve hikayeye dahil olmasıyla birlikte önemli değişikliklere yol açması bekleniyor. Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı kimdir? Batuhan Bozkurt kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı? İşte, tüm merak edilenlerin yanıtları.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 23:50
Kızılcık Şerbeti Firaz kimdir? Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı dizi ve filmler...

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Kızıl Goncalar dizisinde Affan karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, izleyicileri meraklandıran bir haberle Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in üvey annesi Asude'nin oğlu Firaz karakterine hayat verecek. Dizi takipçileri, yeni karakterin hikayeye nasıl entegre olacağını merakla bekliyor.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (INSTAGRAM)Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (INSTAGRAM)

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı: Batuhan Bozkurt Kimdir?

Kızılcık Şerbeti, 69. bölümünden itibaren Firaz karakterini hikayesine dahil edecek. Görkem'in yaşamına katılacak olan bu karakter, dizinin dinamiklerin değiştirecek gibi görünüyor. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, daha önceki projeleriyle de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (INSTAGRAM)Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (INSTAGRAM)

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in Hayatı ve Kariyeri

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Show TV)Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Show TV)

Kariyerine, Türkiye'nin popüler dizileri arasında yer alan Çukur ve Bizim Hikaye gibi projelerde rol alarak başladı. Şimdi ise Kızılcık Şerbeti'nde canlandıracağı Firaz karakteri ile dikkatleri çekiyor.

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