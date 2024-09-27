Kızılcık Şerbeti Firaz kimdir? Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı dizi ve filmler...

Kızıl Goncalar dizisinde Affan karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç , izleyicileri meraklandıran bir haberle Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in üvey annesi Asude'nin oğlu Firaz karakterine hayat verecek. Dizi takipçileri, yeni karakterin hikayeye nasıl entegre olacağını merakla bekliyor.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (INSTAGRAM)

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı: Batuhan Bozkurt Kimdir?

Kızılcık Şerbeti, 69. bölümünden itibaren Firaz karakterini hikayesine dahil edecek. Görkem'in yaşamına katılacak olan bu karakter, dizinin dinamiklerin değiştirecek gibi görünüyor. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, daha önceki projeleriyle de izleyicilerin ilgisini çekiyor.