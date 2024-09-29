Kızılcık Şerbeti’nde kaos fırtınası: Görkem Pembe’yi tahtından edecek!

Kızılcık Şerbeti 70. bölümüyle yine entrika fırtınası estirecek. 4 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanında, karakterlerin sırları birer birer ortaya dökülmeye başlıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 70. bölüm fragmanından dikkat çeken detaylar...

Giray'dan Doğa'ya Şok Sözler: "Ne Kadar Meraklıymışsın Doğurmaya"

(Kaynak: Instagram)

Üvey annesiyle yasak ilişki yaşayan Giray'ın, hamilelik testi yaptığını söyleyen Doğa'ya karşı sergilediği küçümseyici tavır ve "Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya" sözleri izleyicileri adeta şoke etti.