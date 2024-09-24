İnci Taneleri 2. sezon 2. fragmanı: Dilber Azem’e yardım edecek! Piraye’nin aşkı...

Dilber 'in Azem'e bu süreçte yardım edeceği konuşuluyor. Bu sebeple Dilber ve Azem'in yeniden birlikte olacağı de teoriler arasında.

Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan Kadroya Katıldı

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala İnci Taneleri dizisinin kadrosuna iki önemli isim daha eklendi. Son olarak Bestemsu Özdemir ve Aytek Şayan gibi oyuncuların kadroya dahil olduğu açıklandı.

Bestemsu Özdemir

Özellikle Bestemsu Özdemir'in diziye katılması, sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı ise sır gibi saklanıyor. Bu gelişme yeni sezonda olayların çok daha karmaşık bir hale geleceğinin sinyallerini veriyor.