SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

150 kilodan 60 kiloya düşen kadın başarı sırrını anlattı! "Tüm hayatım boyunca..."

Jennifer Brown hayatı boyunca karşılaştığı kilolu haliyle 42 yaşında önemli bir değişime imza attı. Çocukken yaşadığı fiziksel yetersizlikler ve zorlu süreç sonrası 150 kiloya ulaşmasına neden oldu. Ancak bu hikaye burada bitmedi. Brown, alışkanlıklarını değiştirerek 90 kilo vermeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 08:35 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 08:35
150 kilodan 60 kiloya düşen kadın başarı sırrını anlattı! Tüm hayatım boyunca...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jennifer Brown, 42 yaşında ilkokul yıllarından itibaren kilolu bir çocuk olarak hatırlıyor. O dönem fiziksel yeterlilik testinde 1,6 kilometreyi 15 dakikada koşma görevini başaramamıştı. Brown, "Beden eğitimi öğretmeniyle yürüyen çocuk olduğumu hatırlıyorum. Sürekli olarak 'Yapamam. İmkanı yok. 15 dakikada 1,6 kilometre koşamayacağımı biliyorum. Bu yüzden denemeyeceğim bile' diyordum." diyor.

Yetişkinlikte Devam Eden Mücadele

Brown, 37 yaşına geldiğinde sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı sonucunda 150 kiloya ulaşmıştı. İki çocuk annesi olarak, değişim ihtiyacını hissetti. "Sağlığımla gerçekten aktif bir şekilde ilgilenmem gerektiğini fark ettim," diyerek bu yeni yolculuğun başlangıcını anlatıyor. "'Tamam, en kilolu halimdeyim. Farklı bir şey yapmalıyım' dediğim bir noktaya geldim."


Temiz Hava ve Yeni Bir Başlangıç

Brown'ın sağlıklı yaşam yolculuğu, köpeğini yürüyüşe çıkarırken temiz hava ve güneşin altında geçirdiği o anla başladı. "Dışarıda olmak bana çok saf bir his verdi" diyor. Bu, onun için bir dönüm noktasıydı; artık hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyordu.

Alışkanlıklarını Değiştirdi

Brown, yürüyüşe ek olarak beslenmesini de değiştirmeye başladı ve daha fazla su içmeye özen gösterdi. Üç yıl içinde 45 kilo vererek önemli bir başarı elde etti. Ancak bu süreçte bir duraklama dönemi yaşadı ve "Kendime 'Bunu başarabilirim' diyordum, ama sekiz ay geçti ve hiçbir şey olmadı" diye ekliyor.

Yeni Hedefler ve Motivasyon

Doktoruyla birlikte bir yıl içinde 45 kilo daha veren Brown, geçmişteki hüsranlarını geride bırakarak yeni hedefler belirledi. "Kendim için günde 1,6 kilometre koşma mücadelesine başladım. 'Tamam, 30 gün boyunca, ne kadar sürerse sürsün, sadece 1,6 kilometre koşacağım' dedim." İlk başta zorlanmasına rağmen, Brown ilk ayın sonunda 1,6 kilometreyi 14 dakikada koşarak önemli bir başarı elde etti.

Maraton Hedefi ve Sosyal Medya

Bu süreç sonunda sabit bir alışkanlığa dönüşen koşu, Brown'ın yaşamında büyük bir değişim yarattı. 43. yaş gününü bir maraton koşarak kutlamayı planlıyor. Ayrıca sosyal medyada bu değişimi belgeleyerek, diğer insanlara ilham vermek istiyor. "Zaman geçtikçe vücudum değişti ve daha hızlı, daha iyi daha güçlü hale geldim." diyerek bu yolculuğun kendisine kattığı değeri vurguluyor.

Sonuç: Bir Başarı Hikayesi

Jennifer Brown'ın hikayesi, azim ve kararlılıkla sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunu gösteriyor. Hayatında yaptığı basit değişikliklerle 90 kilo vermeyi başaran Brown, şimdi daha sağlıklı bir yaşam sürüyor ve başkalarına ilham vermeye devam ediyor.

"Hala kendim için paylaşıyorum, ancak bu, kendimi buna zorlamaya mecbur hissettiğim bir noktaya geldi. Çünkü içeriğimi paylaşarak başkalarına yardım etmek bir tutku haline geldi." diyor.

Brown'ın hikayesi birçok kişinin karşılaştığı zorluklara karşı nasıl bir değişim yaratabileceğinin bir örneği. Herkesin kendi yolculuğunu başlatması için ilham verici bir mesaj taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM | Ocak artışı için hangi formüller var? Refah payı da olacak mı?
Novakid
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Katil İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı | Binlerce Lübnanlı kaçıyor | Kassam Tugayları’ndan açıklama
ABD’de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar...
Gıda sahtekarlarını ifşada yeni dönem! Bakan 1 Ekim’i işaret etti
Türk Telekom
Metin Arolat’ın ardından yeniden gündemde! Vitamin kokteyli ATOM serumlar ölüme davetiye çıkarıyor!
Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Dilan Polat hastaneye koştu! Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti
Bakan Yerlikaya’dan Yunan Bakan Stylianides’a ’ihlal’ telefonu: Bu tür olaylar kabul edilemez
Artık Mansur’un ’SÖZCÜ’sü mü? CHP’deki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TV’den İmamoğlu’nu küplere bindirdiler
Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti: İsrail hesap verecek
Fenerbahçe’de şoke eden istatistik! İsmail Kartal Jose Mourinho’yu solladı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ceren’in hüzünlü hikayesi: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
SON DAKİKA