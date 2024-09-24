150 kilodan 60 kiloya düşen kadın başarı sırrını anlattı! "Tüm hayatım boyunca..."

Jennifer Brown , 42 yaşında ilkokul yıllarından itibaren kilolu bir çocuk olarak hatırlıyor. O dönem fiziksel yeterlilik testinde 1,6 kilometreyi 15 dakikada koşma görevini başaramamıştı. Brown, "Beden eğitimi öğretmeniyle yürüyen çocuk olduğumu hatırlıyorum. S ürekli olarak 'Yapamam. İmkanı yok. 15 dakikada 1,6 kilometre koşamayacağımı biliyorum. Bu yüzden denemeyeceğim bile' diyordum." diyor.

Brown, 37 yaşına geldiğinde sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı sonucunda 150 kiloya ulaşmıştı. İki çocuk annesi olarak, değişim ihtiyacını hissetti. "Sağlığımla gerçekten aktif bir şekilde ilgilenmem gerektiğini fark ettim," diyerek bu yeni yolculuğun başlangıcını anlatıyor. "'Tamam, en kilolu halimdeyim. Farklı bir şey yapmalıyım' dediğim bir noktaya geldim."



Temiz Hava ve Yeni Bir Başlangıç

Brown'ın sağlıklı yaşam yolculuğu, köpeğini yürüyüşe çıkarırken temiz hava ve güneşin altında geçirdiği o anla başladı. "Dışarıda olmak bana çok saf bir his verdi" diyor. Bu, onun için bir dönüm noktasıydı; artık hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyordu.

Alışkanlıklarını Değiştirdi

Brown, yürüyüşe ek olarak beslenmesini de değiştirmeye başladı ve daha fazla su içmeye özen gösterdi. Üç yıl içinde 45 kilo vererek önemli bir başarı elde etti. Ancak bu süreçte bir duraklama dönemi yaşadı ve "Kendime 'Bunu başarabilirim' diyordum, ama sekiz ay geçti ve hiçbir şey olmadı" diye ekliyor.