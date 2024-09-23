Ebru Şallı’nın ödem attıran yöntemi! Tüm şişkinliği anında alıyor

Ebru Şallı, 2021 yılında katıldığı bir programda vücutta oluşan şişkinliği hızla yok eden ödem attırıcı formülünü paylaştı. Yıllardır formunu korumak için bu yöntemi kullandığını söyleyen Şallı, doğal malzemelerle hazırlanan bu formülün, düzenli kullanıldığında oldukça etkili olduğunu vurguladı.