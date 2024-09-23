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Ebru Şallı'nın ödem attıran yöntemi! Tüm şişkinliği anında alıyor

Ebru Şallı, 2021 yılında katıldığı bir programda, vücuttaki tüm şişkinliği anında gideren ödem attırıcı formülünü açıkladı. Yıllardır güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken Şallı, bu özel sırrın günlük rutininde vazgeçilmez olduğunu belirtti. Özellikle sağlıklı yaşam ve detoks meraklıları için bu formül büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 19:29 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 19:31
Ebru Şallı’nın ödem attıran yöntemi! Tüm şişkinliği anında alıyor

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Ebru Şallı, 2021 yılında katıldığı bir programda vücutta oluşan şişkinliği hızla yok eden ödem attırıcı formülünü paylaştı. Yıllardır formunu korumak için bu yöntemi kullandığını söyleyen Şallı, doğal malzemelerle hazırlanan bu formülün, düzenli kullanıldığında oldukça etkili olduğunu vurguladı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🌿 EBRU ŞALLI'NIN GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Ebru Şallı, yıllardır güzelliğini ve formunu korumayı başaran isimlerden biri olarak, kadınların ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 45 yaşında olmasına rağmen fit görünümünü koruyan ünlü mankenin sırrı; pilates, spor ve sağlıklı beslenmede saklı!

Şallı, her sabah kahvaltıdan önce içtiği maydanozlu detoks suyuyla ödem atıyor ve formunu koruyor.

🍋 Ebru Şallı'nın Detoks Suyu Tarifi

Yarım demet maydanoz

2 dilim limon

2 parça taze zencefil

Tüm malzemeleri bol su ile kaynatın ve gün boyu 3 bardak için. İlk bardak aç karnına içilmeli!

🚰 Ödem Attıran Faydaları Maydanozun ödem atıcı etkisiyle, vücuttaki fazla sıvı birikimini azaltabilir ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle ödem problemi yaşayanlar için, bir bardak kaynar suya eklenen maydanoz sapları bile büyük rahatlama sağlar.

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