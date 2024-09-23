Ebru Şallı’nın ödem attıran yöntemi! Tüm şişkinliği anında alıyor

Ebru Şallı, 2021 yılında katıldığı bir programda vücutta oluşan şişkinliği hızla yok eden ödem attırıcı formülünü paylaştı. Yıllardır formunu korumak için bu yöntemi kullandığını söyleyen Şallı, doğal malzemelerle hazırlanan bu formülün, düzenli kullanıldığında oldukça etkili olduğunu vurguladı.
Fotoğraflar: Instagram
🌿 EBRU ŞALLI'NIN GÜZELLİK SIRRI ORTAYA ÇIKTI!
Ebru Şallı, yıllardır güzelliğini ve formunu korumayı başaran isimlerden biri olarak, kadınların ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 45 yaşında olmasına rağmen fit görünümünü koruyan ünlü mankenin sırrı; pilates, spor ve sağlıklı beslenmede saklı!
Şallı, her sabah kahvaltıdan önce içtiği maydanozlu detoks suyuyla ödem atıyor ve formunu koruyor.