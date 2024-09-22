Bahar 17. bölüm 2. fragman: Yeni bölümde Bahar’ın büyük sırrı...

Süreyya, Tüm Dengeleri Altüst Ediyor Peran Vakfı Hastanesi'nin yeni başhekimi Süreyya, göreve gelmesiyle birlikte tüm dengeleri değiştirmeye kararlıdır. Bahar ve ekibi, hastanede Süreyya'nın getirdiği yeni düzenlemeler ve disiplinle başa çıkmak zorundadır. Sert ve otoriter bir tutum sergileyen Süreyya hem Bahar'a hem de hastane çalışanlarına kök söktürecektir.

Aziz'in Şikayeti ve Evren'in Geçmişi Bölümün en dikkat çekici olaylarından biri, Aziz Uras'ın anne ve babasının ameliyatında ihmalle suçladığı Dr. Evren'i şikayet etmesidir. Süreyya, bu şikayeti ciddiye alarak derinlemesine bir inceleme başlatır.

Evren'in Süreyya ile olan geçmişi de bu süreçte gün yüzüne çıkar. İkilinin geçmişe dayanan karmaşık ilişkisi, hastanedeki dengeleri daha da sarsacaktır.

Timur'un Bahar ile İlgili Şok Planları Bu arada Timur'un Bahar ile ilgili gizli planları da gün yüzüne çıkmaya başlar. Timur'un Bahar'a yönelik attığı adımlar, ikili arasındaki ilişkiye dair seyircileri büyük bir sürprize hazırlamaktadır.

Bahar ve Evren'den Şaşırtıcı Hamle Tüm bu kaosun ortasında Bahar ve Evren'in herkesi şaşırtacak bir hamle yapması ise dizinin gidişatını tamamen değiştirecek nitelikte. İkili, karşılaştıkları zorluklar karşısında beklenmedik bir karar alarak seyircileri yine merakla bir sonraki bölümü beklemeye zorlayacak.