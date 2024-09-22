Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'siydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken...

"Çocuktan Al Haberi", hafızalarda birçok sempatik yüz bıraktı. Bu yüzlerden biri de "Atarlı Efe" lakabıyla tanınan Efe Dadak'tı. Küçük yaşında sergilediği etkileyici performans ve sevimliliğiyle hepimizin kalbini fethetmeyi başaran Efe, programın en sevilen çocuklarından biri haline gelmişti.
"Çocuktan Al Haberi" çocukların masum bakış açılarıyla yetişkin dünyasına ışık tutmayı başardı. Berna Laçin'in ardından Evrim Akın'ın sunuculuğuyla devam eden program izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Çitos Efe'nin son halinden sonra atarlı tavırlarıyla öne çıkan Efe Dadak da merak edildi.
3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen programda Efe Dabak sık sık sinirli halleriyle gündeme geliyordu.