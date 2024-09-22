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Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'siydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken...

"Çocuktan Al Haberi", hafızalarda birçok sempatik yüz bıraktı. Bu yüzlerden biri de "Atarlı Efe" lakabıyla tanınan Efe Dadak'tı. Küçük yaşında sergilediği etkileyici performans ve sevimliliğiyle hepimizin kalbini fethetmeyi başaran Efe, programın en sevilen çocuklarından biri haline gelmişti.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 16:47 Güncelleme Tarihi22 Eylül 2024, 16:47
Çocuktan Al Haberi’nin Antepli Efe’siydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken... 1

"Çocuktan Al Haberi" çocukların masum bakış açılarıyla yetişkin dünyasına ışık tutmayı başardı. Berna Laçin'in ardından Evrim Akın'ın sunuculuğuyla devam eden program izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Çocuktan Al Haberi’nin Antepli Efe’siydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken... 2

Çitos Efe'nin son halinden sonra atarlı tavırlarıyla öne çıkan Efe Dadak da merak edildi.

Çocuktan Al Haberi’nin Antepli Efe’siydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken... 3

3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen programda Efe Dabak sık sık sinirli halleriyle gündeme geliyordu.

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