Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'siydi! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu! Kutu Bebek Ebrar, Çitos Efe derken...

"Çocuktan Al Haberi", hafızalarda birçok sempatik yüz bıraktı. Bu yüzlerden biri de "Atarlı Efe" lakabıyla tanınan Efe Dadak'tı. Küçük yaşında sergilediği etkileyici performans ve sevimliliğiyle hepimizin kalbini fethetmeyi başaran Efe, programın en sevilen çocuklarından biri haline gelmişti.