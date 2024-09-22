Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragmanı: Fatih Doğa’ya yardım edecek! Giray’ın gerçeği...

Kıvılcım'ın bu durum karşısında ne yapacağı büyük bir merak konusu. Minik Alev'in geleceği, fragmanda işaret edilen önemli bir düğüm noktası olarak dikkat çekiyor. Kıvılcım, çocuğunu Abdullah'a bırakmamak için tüm gücüyle mücadele etmeye kararlı görünüyor.

Doğa Gerçekleri Görecek mi? Öte yandan Doğa karakterinin Giray ve Heves hakkındaki gerçekleri fark edip etmeyeceği dizinin bir diğer merak edilen konusu.

Fragmanda yer alan sahneler Doğa'nın yaşadığı kafa karışıklığının yeni bölümde çözüleceğine dair ipuçları taşıyor. Bazı iddialara göre Giray'la aynı çatı altında yaşamaya başlayan Doğa'nın artık bazı şeylerin farkına varacağı ileri sürülüyor. Aynı zamanda Giray ve Heves'in yasak aşkını öğrenmesi için Fatih'in Doğa'ya yardım edeceği de konuşuluyor. Aynı zamanda Pembe Hanım'ın da Doğa'yı tekrar kazanmak için uğraşacağı söyleniyor.

"Kızılcık Şerbeti" Afiş Krizi: Emrah Altıntoprak'ın Esprili Tepkisi Gündem Oldu Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezon afişinde yer almayan Emrah Altıntoprak, sosyal medyada yaptığı esprili bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin Mustafa karakterine hayat veren oyuncu, afişteki iki ayrı boşluğa kendi fotoğrafını yerleştirerek kırgınlığını mizahi bir dille dile getirdi.