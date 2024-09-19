İnci Taneleri 2. sezon 2. fragmanı: Azem ve Dilber yeniden...

Sevilen dizi İnci Taneleri, 2. sezonu için hazırlıklarını tamamladı ve fragmanıyla izleyicilere ilk ipuçlarını sundu. Ancak fragmanda yer alan bir sahne, dizinin takipçilerini hem şaşırttı hem de tartışma yarattı. Azem Yücedağ'ın hapishane sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.