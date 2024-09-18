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160 kilo verme yöntemini tek tek açıklıyor! Ünlü fenomen hızlı kilo vermek isteyenlere önerdi

Wisconsin'de yaşayan kilo verme koçu Amber Clemens, TikTok'ta paylaştığı yöntemlerle kilo vermek isteyenlere rehberlik ediyor. Clemens, 160 kiloluk bir başarı hikayesiyle dikkat çekiyor ve basit adımlarla sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu savunuyor.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 16:12 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 16:14
160 kilo verme yöntemini tek tek açıklıyor! Ünlü fenomen hızlı kilo vermek isteyenlere önerdi

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Kilo verme koçu Amber Clemens, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam üzerine önemli tavsiyeler veriyor. 2025'e kadar hedeflenen kilo kaybını gerçekleştirmek için neler yapılması gerektiği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Amber Clemens'in Instagram hesabıAmber Clemens'in Instagram hesabı

🎯 2025'E KADAR 15 KİLO VERİN! İŞTE 5 ADIMDA ETKİLİ ZAYIFLAMA İPUÇLARI!

Wisconsin'lı kilo verme koçu Amber Clemens, 2018-2020 yılları arasında tam 160 kilo verdi ve bu kiloları geri almadan korudu. Şimdi ise, kendi işini yönetiyor ve TikTok'ta kendi ismiyle açtığı hesabından 916 bin takipçisine ilham verici ipuçları sunuyor.

-160 KG ile Amber Clemens-160 KG ile Amber Clemens

İşte Clemens'in hesabında yer alan tavsiyelerden derlemeler;

📉 Kalori açığı yaratın: Uzmanlara göre, kilo vermek için alınan kaloriden daha fazlasını yakmak şart. Clemens, günlük yaktığınız kaloriyi hesaplamak için TDEE Calculator gibi bir araç kullanmanızı öneriyor. "Günlük aldığınız kaloriyi takip edin, ortalama bir değer alın ve bu değerden 200-500 kalori azaltın" diyor.

👣 Günlük adım hedefi belirleyin: 10.000 adım (yaklaşık 5 mil) yürümek altın standart olsa da, daha az adım bile sağlık için faydalı olabilir. Clemens "Günlük ortalama adım sayınızı öğrenin ve bu sayıyı artırmayı hedefleyin" diyor.

Clemens'in eski haliClemens'in eski hali

🍹 İçeceklerden gelen kalorileri azaltın: İçeceklerden aldığınız gizli kalorileri kesin! Gazlı içecekler, meyve suları ve enerji içecekleri gibi içeceklerden uzak durarak günlük kalori alımınızı düşürebilirsiniz.

💪 Keyifli egzersizler yapın: Haftada dört kez, 30 dakika boyunca size mutluluk veren bir egzersiz yapın. Dans etmek, yüzmek veya hızlı yürüyüş yapmak gibi aktivitelerle hem eğlenin hem de kalori yakın!

🍗 Protein ve lif tüketiminizi artırın: Protein ve lif açısından zengin besinler, tokluk hissi sağlayarak kilo vermenizi hızlandırır. Tavuk, balık, fasulye ve sebzeler gibi yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

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