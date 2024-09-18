160 kilo verme yöntemini tek tek açıklıyor! Ünlü fenomen hızlı kilo vermek isteyenlere önerdi

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Kilo verme koçu Amber Clemens, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam üzerine önemli tavsiyeler veriyor. 2025'e kadar hedeflenen kilo kaybını gerçekleştirmek için neler yapılması gerektiği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Amber Clemens'in Instagram hesabı 🎯 2025'E KADAR 15 KİLO VERİN! İŞTE 5 ADIMDA ETKİLİ ZAYIFLAMA İPUÇLARI! Wisconsin'lı kilo verme koçu Amber Clemens, 2018-2020 yılları arasında tam 160 kilo verdi ve bu kiloları geri almadan korudu. Şimdi ise, kendi işini yönetiyor ve TikTok'ta kendi ismiyle açtığı hesabından 916 bin takipçisine ilham verici ipuçları sunuyor.