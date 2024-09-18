Sandık Kokusu’nun Urfalı Gülnaz’ı Gözde Seda Altuner bakın aslen nereli çıktı!

Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin kadrosunda yer alan Sandık Kokusu dizisine Gülnaz karakteriyle dahil olan Gözde Seda Altuner'in hayatı memleketi merak edildi. Dizide Urfa'da doğmuş ve büyüyen Gülnaz Başkaya karakterine can veren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, özellikle "Gözde Seda Altuner aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Gözde Seda Altuner'in memleketi...