İrem Sak’ın en acı günü! Babası Şemsettin Sak vefat etti

İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide "Şehrazat" karakteriyle yaşayan İrem Sak , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu şimdi ise acı bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim'de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.