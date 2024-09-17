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İrem Sak’ın en acı günü! Babası Şemsettin Sak vefat etti

Yalan Dünya, Kuş Uçuşu, İnsanlar Ailemi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Sak, baba acısıyla sarsıldı. Oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak 75 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 08:49 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 08:49
İrem Sak’ın en acı günü! Babası Şemsettin Sak vefat etti

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İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide "Şehrazat" karakteriyle yaşayan İrem Sak, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu şimdi ise acı bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim'de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

İrem Sak'ın hekim babası Şemsettin Sak 75 yaşındaydı.

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