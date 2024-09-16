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Kızıl Goncalar 2. sezon 1. bölüm fragmanı: Cüneyd'e kumpas kuruluyor

Kızıl Goncalar dizisi 2. sezon hazırlıklarına devam ederken ilk bölüm tarihi de belli oldu. Son olarak sezon finalinde yaşanan en çarpıcı gelişme Cüneyd'in babası Vahit’in sürpriz dönüşü olmuştu. Dizinin başından beri kayıp olan Vahit’in geri gelişi, özellikle Cüneyd'in tahtı devralmaya hazırlandığı bir anda yaşandı. Sezon finalinin hemen ardından izleyiciler Kızıl Goncalar’ın yeni sezon fragmanını merakla beklemeye başladı. İşte yeni sezona dair detaylar ve son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 12:00
Kızıl Goncalar 2. sezon 1. bölüm fragmanı: Cüneyd’e kumpas kuruluyor

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Kızıl Goncalar, ikinci sezonu ile 30 Eylül'de ekranlarA dönüyor. Sezon finalinde izleyicileri merakta bırakan olaylar, kaldığı yerden devam edecek. Dizi ekibi çekimlere Ağustos sonunda başladı ve sahneler titizlikle hazırlanıyor.

Mert Yazıcıoğlu'ndan İlk Paylaşım Geldi

Yeni sezonun merakla beklenen sahneleri arasında Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin yaşadıkları öne çıkıyor. Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından setten ilk kareyi paylaşarak izleyicilerin heyecanını artırdı.

Özellikle Cüneyd'in en son surlarda kaybolduğu sahne sonrası izleyiciler, "Cüneyd'e ne oldu?" sorusuna cevap arıyorlardı. Ancak, Yazıcıoğlu'nun son paylaşımı, karakterin bu sezon da diziye damga vuracağını gösteriyor.

Setten gelen görüntülere bakılacak olursa Cüneyd, surlardan atlamamış! Cevap, surların altında Gülayşe ile çekim yapan Cüneyd'in yeni sezonda yaşayacağı psikolojik derinlikte saklı.

Senaryoya Güven: "Geç Olsun, Güç Olmasın"

Çekimlerin neden uzun sürdüğüne dair sorular gündemdeyken, yapım ekibi bu durumu açıklığa kavuşturdu. Senaryoya duydukları güven nedeniyle çekimlere "Geç olsun, güç olmasın" anlayışıyla yaklaştıklarını belirten ekip, titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Özellikle Cüneyd ve Levent sahneleri oldukça uzun sürerken hikayenin felsefi ve psikolojik derinliği devam edecek.

Yeni Karakter: Lokman

Dizinin ikinci sezonuna yeni bir soluk getirecek olan Lokman karakteri, ünlü oyuncu Emin Gürsoy tarafından canlandırılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Lokman karakteri, Cüneyd ile yollarını kesiştirecek ve hikayede önemli bir rol oynayacak.

Emin Gürsoy (Lokman)Emin Gürsoy (Lokman)

Gürsoy'un katılımıyla diziye nasıl bir derinlik katılacağı merakla beklenirken, izleyiciler yeni sezonun getireceği sürprizlere hazır.

Lokman karakteri, 7 Ekim'de yayınlanacak ikinci bölümde sahneye çıkacak ve izleyicilere Cüneyd ile olan ilişkisini gösterecek. Dizinin takipçileri, bu yeni karakterin Cüneyd'in hayatına nasıl etki edeceğini merakla bekliyor.

İlk Bölümde Büyük Sürprizler

Kızıl Goncalar ikinci sezonunun ilk bölümünde, sezon finalinin kaldığı yerden devam edecek. Ancak ilerleyen dakikalarda işler karışacak. Meryem'in kurulan bir kumpas sonucu hapse düşmesiyle Vahit, Cüneyd'e karşı Zeynep'i kullanacak ve büyük bir intikam planı devreye girecek.

Birinci bölümün sonlarına doğru ise 10 aylık bir zaman atlaması yaşanacak ve yeni karakterler, Kevser ve Lokman, diziye dahil olacak.

Ayrıca Meryem ve Levent arasında derin bir sır olabileceği de sosyal medyanın gündemine geldi.

Rakipler de Hazır: Güzel Aşklar Diyarı Geliyor

Kızıl Goncalar, bu sezon güçlü rakiplerle karşı karşıya kalacak. Özellikle Mahsun Kırmızıgül'ün genel yönetmenliğini yaptığı Güzel Aşklar Diyarı dizisi, 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyecek.

Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizi, pazartesi akşamlarının reyting pastasından pay almaya çalışacak.

Bunun yanı sıra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi de reyting savaşında yerini alacak.

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