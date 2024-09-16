Kızıl Goncalar 2. sezon 1. bölüm fragmanı: Cüneyd’e kumpas kuruluyor

Setten gelen görüntülere bakılacak olursa Cüneyd , surlardan atlamamış! Cevap, surların altında Gülayşe ile çekim yapan Cüneyd'in yeni sezonda yaşayacağı psikolojik derinlikte saklı.

Çekimlerin neden uzun sürdüğüne dair sorular gündemdeyken, yapım ekibi bu durumu açıklığa kavuşturdu. Senaryoya duydukları güven nedeniyle çekimlere " Geç olsun, güç olmasın" anlayışıyla yaklaştıklarını belirten ekip, titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Özellikle Cüneyd ve Levent sahneleri oldukça uzun sürerken hikayenin felsefi ve psikolojik derinliği devam edecek.

Yeni Karakter: Lokman

Dizinin ikinci sezonuna yeni bir soluk getirecek olan Lokman karakteri, ünlü oyuncu Emin Gürsoy tarafından canlandırılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Lokman karakteri, Cüneyd ile yollarını kesiştirecek ve hikayede önemli bir rol oynayacak.