Bahar dizisi 2. sezon 2. fragmanı: Yeni bölümde Bahar ve Evren sevgili olacak!

Bahar'ın kucağındaki bebekler ise büyük bir gizem yaratmış durumda.
Bu detay, izleyicilerin yeni sezon hakkında daha fazla bilgi edinme isteğini artırıyor.
Yeni Sezon Yeni Ekip
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde, Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin senaryosunu kaleme aldığı dizinin yapımcılığını MF Yapım üstleniyor. Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.