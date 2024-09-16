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Hayal Köseoğlu'nun eski kilolu haline bakın! "İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim"

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, katıldığı bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı kilo verme sürecini ve bu süreçte bulimia ile mücadelesini samimi bir şekilde anlattı. Köseoğlu, lise döneminde bir çocuk tarafından alay edilmesi üzerine intikam almak için 5 ayda 36 kilo verdiğini ve bu süreçte yeme bozukluklarıyla başa çıktığını belirtti.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 19:06 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 19:06
Hayal Köseoğlu’nun eski kilolu haline bakın! İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

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Hayal Köseoğlu, katıldığı bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı kilo verme sürecini ve bulimia ile mücadelesini açıkça paylaştı. "Lisede bir çocuğa aşık oldum, kilolu olduğum için dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim," diyen oyuncu, yaşadığı zorlukları ve bu süreçte nasıl bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Hayal Köseoğlu'ndan Bulimia İtirafı: "5 Ayda 36 Kilo Verdım"

Oyuncu Hayal Köseoğlu, 2023 yılında katıldığı bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı kilo verme sürecini ve bulimia ile mücadelesini samimi bir şekilde anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Köseoğlu, lise döneminde yaşadığı bir olayın kendisini nasıl etkilediğini ve bu süreçte yaşadığı zorlukları açıkladı.

"Lisede bir çocuğa aşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim" diyen oyuncu, bu süreçte bulimia nervoza ile mücadele ettiğini de itiraf etti. "Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum," şeklinde konuşan Hayal Köseoğlu, zayıfladıktan sonra söz konusu kişiyle sevgili olduklarını ancak bir hafta sonra kendisini terk ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda bir kıyafet üzerinden hastalıkla mücadelesini ifade eden güzel oyuncu, akrilik boyayla üzerinde "Eating disorders are not cool" (Yeme bozuklukları havalı değildir) yazan bir kıyafet giyerek mesaj vermişti. "Çünkü ne kadar inkar etsek de 'bugün hiçbir şey yemedim ya' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz," diyen Köseoğlu, bu ifadeleriyle toplumsal bir farkındalık yaratmayı amaçladığını vurguladı.

"Kendimle Barışık Olma Yolunda Önemli Bir Adımdı"

Oyuncu, bu mücadeleyi anlatmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu dile getirerek, "Uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre bulimiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım" ifadelerini kullandı. Köseoğlu, bu süreçte kendine hata yapma özgürlüğü tanımanın ve en iyi olma kaygısından uzaklaşmanın, kişisel gelişim için ne kadar değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayal Köseoğlu'nun bu samimi itirafları ve toplumsal mesajları, birçok kişi tarafından desteklenirken, yeme bozuklukları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu çıkışı takdir topladı.

🥗 5 Ayda 30 Kilo Verdiren Örnek Diyet Listesi 🌿

⚠️ Önemli Uyarı: Bu diyet listesi genel bilgilendirme amaçlıdır. Her bireyin sağlık durumu ve ihtiyaçları farklıdır. Diyet veya egzersiz programına başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın. Hızlı kilo kaybı sağlığınıza zarar verebilir. Sağlıklı kilo verme yöntemlerini tercih edin. 💪

🍽️ Günlük Diyet Örneği:

🌞 Kahvaltı:

  • 🥚 1 adet haşlanmış yumurta
  • 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
  • 🧀 1 dilim az yağlı beyaz peynir
  • 🥒 Domates, salatalık ve yeşillikler
  • 🍵 Şekersiz yeşil çay

🍏 Ara Öğün:

  • 1 adet yeşil elma

🍗 Öğle Yemeği:

  • Izgara tavuk göğsü (100-150 gr)
  • 🥗 Bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
  • 🥣 1 kase yoğurt

🥜 Ara Öğün:

  • 10 adet badem veya fındık

🌙 Akşam Yemeği:

  • Izgara sebzeler (kabak, biber, patlıcan)
  • 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği

🥛 Ara Öğün:

  • 1 bardak kefir
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