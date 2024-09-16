Hayal Köseoğlu'nun eski kilolu haline bakın! "İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim"

Hayal Köseoğlu , katıldığı bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı kilo verme sürecini ve bulimia ile mücadelesini açıkça paylaştı. "Lisede bir çocuğa aşık oldum, kilolu olduğum için dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim," diyen oyuncu, yaşadığı zorlukları ve bu süreçte nasıl bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Oyuncu Hayal Köseoğlu , 2023 yılında katıldığı bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı kilo verme sürecini ve bulimia ile mücadelesini samimi bir şekilde anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Köseoğlu, lise döneminde yaşadığı bir olayın kendisini nasıl etkilediğini ve bu süreçte yaşadığı zorlukları açıkladı.

"Lisede bir çocuğa aşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim" diyen oyuncu, bu süreçte bulimia nervoza ile mücadele ettiğini de itiraf etti. "Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum," şeklinde konuşan Hayal Köseoğlu, zayıfladıktan sonra söz konusu kişiyle sevgili olduklarını ancak bir hafta sonra kendisini terk ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda bir kıyafet üzerinden hastalıkla mücadelesini ifade eden güzel oyuncu, akrilik boyayla üzerinde "Eating disorders are not cool" (Yeme bozuklukları havalı değildir) yazan bir kıyafet giyerek mesaj vermişti. "Çünkü ne kadar inkar etsek de 'bugün hiçbir şey yemedim ya' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz," diyen Köseoğlu, bu ifadeleriyle toplumsal bir farkındalık yaratmayı amaçladığını vurguladı.