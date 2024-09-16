Bölüm başına 3.5 milyon TL alacak! Çağatay Ulusoy en çok kazanan Türk aktör olacak

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Çağatay Ulusoy, Tims&B ile yeni dizisi "Eşref Rüya" için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, yakışıklı oyuncuya bölüm başı 3,5 milyon TL teklif edildi. Senaristliğini Ethem Özışık'ın yaptığı dizi, Eşref adlı bir tamirci çırağının güçlü bir adama dönüşme ve yıllar sonra çocukluk aşkıyla düşman olarak karşılaşma hikayesini konu alacak. Dizinin başrol kadın karakteri Nisan'ı kimin canlandıracağı ise merakla bekleniyor.

Çağatay Ulusoy'dan Rekor Anlaşma: "Eşref Rüya" Dizisi İçin Bölüm Başına 3,5 Milyon TL Ücret! Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi "Eşref Rüya" dizisi için Tims&B ile rekor bir anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz sezon Ay Yapım ile "Gaddar" dizisi için bölüm başı 2 milyon TL'ye anlaşan Ulusoy, bu kez bölüm başına 3,5 milyon TL alacak. Bu rakam, bir Türk aktörünün bugüne kadar aldığı en yüksek ücret olarak dikkat çekiyor.