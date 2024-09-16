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Bölüm başına 3.5 milyon TL alacak! Çağatay Ulusoy en çok kazanan Türk aktör olacak

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi "Eşref Rüya" dizisi için Tims&B ile rekor bir anlaşmaya imza attı. Geçtiğimiz sezon Ay Yapım ile "Gaddar" dizisi için bölüm başı 2 milyon TL'ye anlaşan Ulusoy, bu kez bölüm başına 3,5 milyon TL alacak. Bu rakam, bir Türk aktörünün bugüne kadar aldığı en yüksek ücret olarak dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 22:38 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 22:38
Bölüm başına 3.5 milyon TL alacak! Çağatay Ulusoy en çok kazanan Türk aktör olacak

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Çağatay Ulusoy, Tims&B ile yeni dizisi "Eşref Rüya" için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, yakışıklı oyuncuya bölüm başı 3,5 milyon TL teklif edildi. Senaristliğini Ethem Özışık'ın yaptığı dizi, Eşref adlı bir tamirci çırağının güçlü bir adama dönüşme ve yıllar sonra çocukluk aşkıyla düşman olarak karşılaşma hikayesini konu alacak. Dizinin başrol kadın karakteri Nisan'ı kimin canlandıracağı ise merakla bekleniyor.

Çağatay Ulusoy'dan Rekor Anlaşma: "Eşref Rüya" Dizisi İçin Bölüm Başına 3,5 Milyon TL Ücret!

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni projesi "Eşref Rüya" dizisi için Tims&B ile rekor bir anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz sezon Ay Yapım ile "Gaddar" dizisi için bölüm başı 2 milyon TL'ye anlaşan Ulusoy, bu kez bölüm başına 3,5 milyon TL alacak. Bu rakam, bir Türk aktörünün bugüne kadar aldığı en yüksek ücret olarak dikkat çekiyor.

Ulusoy'a Büyük İlgi

Çağatay Ulusoy, yurt dışı satışları yüksek olan oyuncuların başında gelmesiyle yapımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bu sezon için Ay Yapım'dan "İşgal Günlerinde Aşk", OGM Pictures'dan "Halef" ve Bozdağ Film'den TRT için planlanan "Bir Zamanlar İstanbul" gibi projelerden teklif alan oyuncu, tercihini Tims&B'den yana kullandı.

"Eşref Rüya" Dizisinin Detayları

Anlaşmanın ardından yapılan basın açıklamasında, yeni dizinin adı "Eşref Rüya" olarak duyuruldu. Ethem Özışık'ın senaristliğini üstlendiği dizi, televizyon için çekilecek ve Kanal D ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Dizi, 14 yaşında tamirci çırağı olarak çalışan Eşref'in, çocukluk aşkı Rüya ile yıllar sonra düşman olarak karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Eşref, yıllar içinde çok güçlü bir adama dönüşürken, karşısında bulduğu kişi ise çocukken aşık olduğu ve "Rüya" adını taktığı kız olacak.

Başrol Kadın Oyuncu Kim Olacak?

Dizinin başrol kadın karakteri Nisan'ı kimin canlandıracağı ise merak konusu. Nisan karakteri, hikayede yalnızca bir aşk nesnesi değil, aynı zamanda bir şarkıcı olarak da izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu için yapılan görüşmelerin sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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