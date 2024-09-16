100 kilo verdiğini açıkladı! Yıldız ismin zayıflama yöntemi çok şaşırttı

76 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Kathy Bates, 76. Primetime Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıda yürürken göz kamaştırdı. 100 kilo verdiğini açıklayan Bates, Los Angeles şehir merkezindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törende dikkat çekti.
76 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Kathy Bates, 76. Primetime Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıda yürürken göz kamaştırdı. 100 kilo verdiğini açıklayan Bates, Los Angeles şehir merkezindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törende dikkat çekti.
Kathy Bates, 76 yaşında, 76. Primetime Emmy Ödülleri'nde muhteşem bir geri dönüş yaptı ve kırmızı halıda adeta parladı. Ünlü oyuncu, yaklaşık 100 kilo verdiğini açıkladıktan sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.
Kilo verme süreciyle ilgili olarak Bates, son altı veya yedi yılda yaklaşık 100 kilo verdiğini ve bu durumun sağlığını nasıl olumlu etkilediğini dile getirdi. Variety'ye yaptığı açıklamada, "Üniversite yıllarımdan beri bu kadar zayıfladığımı sanmıyorum" dedi ve ekledi. "Kendimi bu kadar formdan düşürdüğüm için utanıyorum, ama şimdi muazzam miktarda enerjim var."
Bu büyük kilo kaybı, sette uzun ve yorucu saatler boyunca çalışmayı çok daha katlanılabilir hale getirdiğini de belirtti. Bates'in röportajlarından yola çıkarak zayıflama sırlarını ve ortaya çıkan spekülasyonları sizler için derledik.
KATHY BATES'İN KİLO VERME SÜRECİ
Yaşam Tarzı Değişiklikleri
Bates, yaşam tarzında köklü değişiklikler yaparak kilo vermeye başladı. Düzenli olarak egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemeye özen gösterdi.
Diyabet Yönetimi
Tip 2 diyabet teşhisi konduktan sonra Bates, diyabet yönetimine odaklandı ve bu süreçte daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek kilo vermeye katkıda bulundu. Özellikle, kan şekeri seviyelerini yönetmek için beslenme düzenini gözden geçirdi.
Diyet ve Beslenme Kontrolü
Bates, kalori ve porsiyon kontrolü üzerinde çalışarak beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. Beslenmesinde daha az karbonhidrat ve daha fazla protein ağırlıklı bir diyet tercih etti.
İlaç Kullanımı Hakkında Spekülasyonlar
Bazı hayranlar ve medya, Bates'in kilo vermesinde zayıflama ilacı kullanıldığına dair spekülasyonlarda bulundu. Bu ilaç, tip 2 diyabetli yetişkinlerde kan şekeri seviyelerini yönetmek için kullanılır ve bazı doktorlar tarafından kilo vermek isteyen kişilere reçete edilebilir. Ancak Bates'in bu ilacı kullanıp kullanmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.
Motivasyon ve Azim
Bates, kilo verme sürecinde motivasyonunu yüksek tuttu ve kendisini hem fiziksel hem de zihinsel olarak geliştirmeye odaklandı. Önceden fazla kilo nedeniyle zorlandığını belirten Bates, şimdilerde çok daha enerjik hissettiğini ve bu enerjinin iş performansını da olumlu yönde etkilediğini ifade etti.