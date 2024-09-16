100 kilo verdiğini açıkladı! Yıldız ismin zayıflama yöntemi çok şaşırttı

Kathy Bates , 76 yaşında, 76. Primetime Emmy Ödülleri'nde muhteşem bir geri dönüş yaptı ve kırmızı halıda adeta parladı. Ünlü oyuncu, yaklaşık 100 kilo verdiğini açıkladıktan sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.

Kilo verme süreciyle ilgili olarak Bates, son altı veya yedi yılda yaklaşık 100 kilo verdiğini ve bu durumun sağlığını nasıl olumlu etkilediğini dile getirdi. Variety'ye yaptığı açıklamada, "Üniversite yıllarımdan beri bu kadar zayıfladığımı sanmıyorum" dedi ve ekledi. "Kendimi bu kadar formdan düşürdüğüm için utanıyorum, ama şimdi muazzam miktarda enerjim var."

Bu büyük kilo kaybı, sette uzun ve yorucu saatler boyunca çalışmayı çok daha katlanılabilir hale getirdiğini de belirtti. Bates'in röportajlarından yola çıkarak zayıflama sırlarını ve ortaya çıkan spekülasyonları sizler için derledik.