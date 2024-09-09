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Gönül Dağı'nın yıldız ismi Kuruluş Osman dizisinde! Flaş transfer ortaya çıktı

Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezon okuma provası geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Her sezonda olduğu gibi bu sezon da büyük iddialarla gelen dizi büyük ilgi görüyor. Dizinin senaryosu, sektörde önemli isimlerden oluşan bir ekiple; Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mehmet Arı, Mahmut Bora Erdem, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ tarafından kaleme alınıyor.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 20:22
Gönül Dağı’nın yıldız ismi Kuruluş Osman dizisinde! Flaş transfer ortaya çıktı

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TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'ndan tanıdığımız ünlü bir oyuncu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman ekibine katıldı. İki başarılı yapım arasındaki bu oyuncu transferi, sektörde de dikkat çekti. İzleyiciler, karakterin diziye nasıl bir katkı sağlayacağını ve hikayeye nasıl bir yön vereceğini merak ediyor.

📺 Gönül Dağı'ndan Kuruluş Osman'a Flaş Transfer! 📺

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda dört sezon boyunca Döndü karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Feyza Işık, yeni sezonda atv'nin popüler dizisi Kuruluş Osman'da boy gösterecek.

Feyza IşıkFeyza Işık

Feyza Işık, yeni dizisinde Bayhan Bey'in eşi, Saruca'nın annesi Hazal Hatun rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

📅 Kuruluş Osman'ın Altıncı Sezon Hazırlıkları Sürüyor!

Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezon okuma provası geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Her sezonda olduğu gibi bu sezon da büyük iddialarla gelen dizi, 165. bölümün çekimlerine salı günü başlamayı planlıyor.

Dizinin senaryosu, sektörde önemli isimlerden oluşan bir ekiple; Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mehmet Arı, Mahmut Bora Erdem, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ tarafından kaleme alınıyor.

🎬 Yeni Sezon Kadrosuna Katılan Diğer İsimler

Ali Sürmeli, Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz gibi oyuncular da Kuruluş Osman kadrosunda yer alarak hikayeye yeni heyecanlar katacak.

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