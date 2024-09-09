Gönül Dağı’nın yıldız ismi Kuruluş Osman dizisinde! Flaş transfer ortaya çıktı

📅 Kuruluş Osman'ın Altıncı Sezon Hazırlıkları Sürüyor!
Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezon okuma provası geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Her sezonda olduğu gibi bu sezon da büyük iddialarla gelen dizi, 165. bölümün çekimlerine salı günü başlamayı planlıyor.
Dizinin senaryosu, sektörde önemli isimlerden oluşan bir ekiple; Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mehmet Arı, Mahmut Bora Erdem, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ tarafından kaleme alınıyor.
🎬 Yeni Sezon Kadrosuna Katılan Diğer İsimler
Ali Sürmeli, Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz gibi oyuncular da Kuruluş Osman kadrosunda yer alarak hikayeye yeni heyecanlar katacak.