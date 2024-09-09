Gönül Dağı’nın yıldız ismi Kuruluş Osman dizisinde! Flaş transfer ortaya çıktı

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'ndan tanıdığımız ünlü bir oyuncu, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman ekibine katıldı. İki başarılı yapım arasındaki bu oyuncu transferi, sektörde de dikkat çekti. İzleyiciler, karakterin diziye nasıl bir katkı sağlayacağını ve hikayeye nasıl bir yön vereceğini merak ediyor.