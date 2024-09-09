Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in çocukları Mina İpek 5 aylık oldu! Güzel anne Eda Ece ile Mina İpek'in ev hallerine bakın

Sevilen oyuncu Eda Ece ve basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, mutluluklarını 5 aylık kızları Mina İpek ile yaşıyor. Sosyal medyada zaman zaman aile yaşamından kareler paylaşan Eda Ece, minik kızıyla evde geçirdiği sevimli anları takipçileriyle paylaştı. İşte Eda Ece ve kızı Mina İpek'in ev halleri...