Gönül Dağı’ndan gitti, bambaşka diziyle el sıkıştı! O başrolden sürpriz karar

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı , beşinci sezonuyla geri döndü. Sevilen dizinin beşinci sezonunun ilk bölümü, izleyicilere hem sürprizlerle dolu hem de merak uyandıran anlar sundu.

Dizinin yeni sezonunda, karakterlerin yaşamlarına dair önemli gelişmeler yaşanacak ve izleyiciler, Gönül Dağı'nın ev sahipliğinde yeni hikayelere tanıklık edecek. Öte yandan diziden bir oyuncu Kuruluş Osman'a transfer oldu.