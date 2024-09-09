Gönül Dağı’ndan gitti, bambaşka diziyle el sıkıştı! O başrolden sürpriz karar

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonuyla geri döndü. Sevilen dizinin beşinci sezonunun ilk bölümü, izleyicilere hem sürprizlerle dolu hem de merak uyandıran anlar sundu.
TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonuyla geri döndü. Sevilen dizinin beşinci sezonunun ilk bölümü, izleyicilere hem sürprizlerle dolu hem de merak uyandıran anlar sundu.
Dizinin yeni sezonunda, karakterlerin yaşamlarına dair önemli gelişmeler yaşanacak ve izleyiciler, Gönül Dağı'nın ev sahipliğinde yeni hikayelere tanıklık edecek. Öte yandan diziden bir oyuncu Kuruluş Osman'a transfer oldu.
Dizinin Altıncı Sezonunda Heyecan Artıyor
Popüler dizi Kuruluş Osman'ın okuma provası geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi.
Altıncı sezonuyla da büyük bir iddia taşıyan dizinin 165. bölümünün Salı günü sete çıkması planlanıyor.
Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mehmet Arı, Mahmut Bora Erdem, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna dikkat çeken bir isim daha eklendi.
Feyza Işık "Kuruluş Osman" Kadrosunda
Dört sezon boyunca TRT1'in beğenilen dizisi Gönül Dağı'nda Döndü karakterine hayat veren ve geçtiğimiz sezonun sonunda diziye veda eden Feyza Işık, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.
Işık, dizinin yeni sezonunda Bayhan Bey'in eşi ve Saruca'nın annesi olan Hazal Hatun karakterine hayat verecek.
Yeni Sezonun Yıldızları
Kuruluş Osman'ın altıncı sezonunda kadroya dahil olan isimlerle birlikte, Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz gibi başarılı oyuncular da dikkat çekiyor.
Feyza Işık'ın transferiyle diziye katılan yeni isimler, dizinin heyecanını ve kalitesini artırmayı sürdürüyor.
Feyza Işık'ın Hazal Hatun karakteriyle nasıl bir performans sergileyeceği ve dizinin yeni sezonunda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.