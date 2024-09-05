Bahar 2. yeni sezon tarihi: Nevra’nın yeni aşkı Sakla Beni’den geliyor

Geçtiğimiz sezon zor günler geçiren Nevra, bu kez hayatına umut dolu bir başlangıç yapabilecek mi? Hayranlar, bu yeni gelişmeyle birlikte heyecanla yeni sezonu bekliyor! 🌿

🖥️ BAHAR DİZİSİNİN KONUSU: AİLE İÇİ SIRLARLA DOLU BİR DRAMA!

Dizi, ölümle karşı karşıya gelen Bahar (Demet Evgar) karakterinin, dışarıdan "kusursuz" görünen ailesinin özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşmasını konu alıyor. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişiyor ve bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) her anlamda Timur'un rakibi haline geliyor. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılıyor. 🌺