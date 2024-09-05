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Bahar 2. yeni sezon tarihi: Nevra'nın yeni aşkı Sakla Beni'den geliyor

Show TV’nin merakla beklenen dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?", ikinci sezonu ile geri dönüyor! Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici senaryosuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi, 5 Eylül’de sete çıkacak. Bahar’ın bu sezon yaşadığı trajikomik olaylarla dolu hikayesi izleyicilere yeniden umut aşılayacak.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 18:57
Bahar 2. yeni sezon tarihi: Nevra’nın yeni aşkı Sakla Beni’den geliyor

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Bahar" dizisinin 2. sezon çekimleri başlamak üzereyken, kadroya sürpriz bir isim daha katıldı! Usta oyuncu Nizam Namidar, Adanalı iş adamı 'Hasip Aydın' rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte detaylar...

🌸 Bahar Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Geçen yıl ekran macerasına başlayan ve büyük beğeni toplayan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, güçlenen senaryosuyla ikinci sezona hazırlanıyor. Sevilen dizi, Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir kulis haberine göre, yeni sezonun ilk bölümü 17 Eylül'e yetişecek.

📅 BAHAR DİZİSİ SETE ÇIKTI

Dizinin yeni sezon çekimleri, 5 Eylül'de sete çıkacak olan ekiple birlikte start alacak. Ayça Üzüm'ün yazdığı ve Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği dizide, usta oyuncu Nizam Namidar da yeni sezonda Adanalı bir iş adamı olan 'Hasip Aydın' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. 👔

🎭 DİZİYE YENİ BİR SOLUK: HASİP AYDIN VE NEVRA'NIN İKİNCİ BAHARI!

Hasip Aydın karakteri, değerli oyuncu Hatice Aslan'ın canlandırdığı 'Nevra' karakterine ikinci bir bahar yaşatacak.

Geçtiğimiz sezon zor günler geçiren Nevra, bu kez hayatına umut dolu bir başlangıç yapabilecek mi? Hayranlar, bu yeni gelişmeyle birlikte heyecanla yeni sezonu bekliyor! 🌿

🖥️ BAHAR DİZİSİNİN KONUSU: AİLE İÇİ SIRLARLA DOLU BİR DRAMA!

Dizi, ölümle karşı karşıya gelen Bahar (Demet Evgar) karakterinin, dışarıdan "kusursuz" görünen ailesinin özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşmasını konu alıyor. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişiyor ve bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) her anlamda Timur'un rakibi haline geliyor. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılıyor. 🌺

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