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Sadece onu yemeyerek 1 ayda 18 kilo verdi! Şırıl şırıl yağ yakan tüyo

Sosyal medyada tanınan bir diyet ve fitness influencer'ı olan Keisha, sadece beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında yaptığı değişikliklerle toplamda 45 kilo verdi. Özellikle 1 ayda 18 kilo vermesi, birçok kişinin "Nasıl hızlı kilo verilir?" sorusunu sormasına neden oldu. Peki, Keisha bu kilo verme başarısını nasıl elde etti? İşte yağları cayır cayır eriten o sır ve Keisha'nın 1 ayda 18 kilo verme yöntemi...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 17:20
Sadece onu yemeyerek 1 ayda 18 kilo verdi! Şırıl şırıl yağ yakan tüyo

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Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip diyet ve fitness influencer'ı Keisha, yaptığı bir paylaşımda 1 ayda 18 kilo verdiren yöntemini açıkladı! Sadece beslenme alışkanlıklarında yaptığı değişiklikler ve egzersiz programıyla bu başarıya ulaştığını belirten Keisha, hızlı kilo vermek isteyenler için ipuçları sundu. "Hayatımdan bir yiyeceği çıkardım ve sonuç inanılmaz oldu" diyen Keisha, alışveriş listesinden egzersiz rutinine kadar tüm detayları takipçileriyle paylaştı. Uzmanlar ise bu diyetin etkileri hakkında bazı uyarılarda bulundu. İşte Keisha'nın şaşırtıcı kilo verme hikayesi ve yağ yakımının sırları...

🍽️ Keisha'nın Alışveriş Listesi: "Bir Ayda 18 Kilogramı Nasıl Verdim?" 🍽️

Keisha, takipçileriyle paylaştığı özel bir videoda, bir ayda nasıl 18 kilo verdiğini detaylı bir şekilde anlattı. "Bu, başlamak için oluşturduğumuz bir market alışveriş listesi," diyen Keisha, kilo vermek isteyenlerin neler almaları gerektiğini açıkladı. Alışveriş listesinde öne çıkan bazı noktalar şunlardı:

Protein Tüketimi: 🥚 Yumurta, farklı tür etler (kırmızı et, tavuk, balık vb.) ve protein shake'ler.

Düşük Karbonhidrat: 🍗 "Düşük şeker, düşük net karbonhidrat, yüksek protein" diyerek neler yediğini vurguladı.

Sağlıklı Yağlar: 🥑 Avokado, zeytinyağı, avokado yağı, tereyağı, ekşi krema, ağır krema ve peynir gibi yağlar.

Keisha'nın videolarından görüntülerKeisha'nın videolarından görüntüler

🥤 Yalnızca Su, Çay ve Kahve İçiyor! 🥤

İçecekler kısmında ise Keisha, şekerli ve gazlı içeceklerden tamamen uzak durarak sadece su, çay ve kahve içtiğini belirtti. "Eğer çayınız ve kahveniz için tatlandırıcı kullanacaksanız, doğal bir alternatif tercih edin," diyerek stevia, monk meyvesi ve Truvia gibi şeker yerine kullanılabilecek ürünleri önerdi.

🚫 Şekeri Hayatından Çıkardı! 🚫

Keisha, şeker tüketimini tamamen bırakarak doğal şeker alternatiflerine yöneldi. "Şekeri asla ağzıma sürmüyorum," diyerek takipçilerine bu önemli adımın altını çizdi.

Keisha'nın videolarından görüntülerKeisha'nın videolarından görüntüler

🌿 Alternatif Yiyecekler Öneriyor: Sağlıklı Atıştırmalıklar! 🌿

Keisha, süzme yoğurt, krem peynir, lor peyniri ve havuç gibi alternatif yiyeceklerin ölçülü tüketilmesini öneriyor. "Ölçülü olmak kaydıyla bu besinler, diyetinizi destekleyebilir," diyor.

👩‍⚕️ Uzmanlardan Keisha'nın Listesine Yorumlar! 👩‍⚕️

Sertifikalı Spor Diyetisyeni Tara Collingwood, Keisha'nın alışveriş listesini değerlendirirken, "Bu liste, esas olarak sebzeler, çeşitli protein kaynakları ve bazı yağlardan oluşuyor. Ancak meyve ve tam tahıllar nerede?" sorusunu sordu. "Sebzeler sağlıklı ve istediğiniz kadar tüketilebilir, ancak daha fazla karbonhidrat eklemeyi de öneriyorum. Aksi halde enerji düşebilir ve kas kaybı yaşanabilir," dedi.

🥗 Doğal Yollarla Kilo Vermenin Sırrı Bu Besinlerde! 🥗

Kilo vermek isteyenler için bazı doğal ve etkili besinler de mevcut. İşte Keisha'nın ve uzmanların önerdiği yağ yakıcı besinler:

Yeşil Çay: 🍵 Güçlü antioksidanlar içerir ve metabolizmayı hızlandırır.

Elma Sirkesi: 🍎 Asetik asit sayesinde yağ depolanmasını engeller ve iştahı baskılar.

Zencefil: 🌿 Metabolizmayı hızlandırır ve sindirimi iyileştirir.

Chia Tohumları: 🌱 Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar.

Yeşil Yapraklı Sebzeler: 🥬 Düşük kalorili ve besleyici değerleri yüksektir.

Limon: 🍋 Yağ yakımını hızlandırır ve sindirimi destekler.

Yoğurt: 🥛 Probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

Bitter Çikolata: 🍫 Antioksidan kaynağıdır ve tatlı krizlerini bastırır.

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