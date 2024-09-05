Sadece onu yemeyerek 1 ayda 18 kilo verdi! Şırıl şırıl yağ yakan tüyo

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Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip diyet ve fitness influencer'ı Keisha, yaptığı bir paylaşımda 1 ayda 18 kilo verdiren yöntemini açıkladı! Sadece beslenme alışkanlıklarında yaptığı değişiklikler ve egzersiz programıyla bu başarıya ulaştığını belirten Keisha, hızlı kilo vermek isteyenler için ipuçları sundu. "Hayatımdan bir yiyeceği çıkardım ve sonuç inanılmaz oldu" diyen Keisha, alışveriş listesinden egzersiz rutinine kadar tüm detayları takipçileriyle paylaştı. Uzmanlar ise bu diyetin etkileri hakkında bazı uyarılarda bulundu. İşte Keisha'nın şaşırtıcı kilo verme hikayesi ve yağ yakımının sırları...

🍽️ Keisha'nın Alışveriş Listesi: "Bir Ayda 18 Kilogramı Nasıl Verdim?" 🍽️ Keisha, takipçileriyle paylaştığı özel bir videoda, bir ayda nasıl 18 kilo verdiğini detaylı bir şekilde anlattı. "Bu, başlamak için oluşturduğumuz bir market alışveriş listesi," diyen Keisha, kilo vermek isteyenlerin neler almaları gerektiğini açıkladı. Alışveriş listesinde öne çıkan bazı noktalar şunlardı: Protein Tüketimi: 🥚 Yumurta, farklı tür etler (kırmızı et, tavuk, balık vb.) ve protein shake'ler. Düşük Karbonhidrat: 🍗 "Düşük şeker, düşük net karbonhidrat, yüksek protein" diyerek neler yediğini vurguladı. Sağlıklı Yağlar: 🥑 Avokado, zeytinyağı, avokado yağı, tereyağı, ekşi krema, ağır krema ve peynir gibi yağlar.