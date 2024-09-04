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Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Yeni Dizi: Halit Ergenç gümbür gümbür geliyor

Son dönemde büyük ilgi gören "Camdaki Kız", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Masumlar Apartmanı", "Yalı Çapkını", "Kırmızı Oda", "İstanbullu Gelin" ve "Çöp Adam" gibi dizilerin yaratıcısı olan Gülseren Budayıcıoğlu, kitaplarıyla televizyon dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Şimdi ise "Kral Kaybederse" adlı kitabının uyarlaması için hazırlıklar hız kazanmış durumda.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 22:54 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 23:00
Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Yeni Dizi: Halit Ergenç gümbür gümbür geliyor

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Ünlü oyuncu Halit Ergenç, ekranlara bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor! Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı, televizyona uyarlanacak ve Halit Ergenç bu projede başrol olarak karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre projeyi yönetmeyi kabul eden Taylan Biraderler ile Halit Ergenç el sıkıştı.

Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları, son dönemin en hit televizyon dizilerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Budayıcıoğlu'nun merakla beklenen bir diğer kitabı ise ünlü oyuncu Halit Ergenç'in başrolünde ekranlara taşınacak. Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin, Çöp Adam gibi dizilerin arkasındaki isim olan Budayıcıoğlu, yeni projesi için hazırlıklara başladı. "Kral Kaybederse" isimli kitabının dizi uyarlaması için çalışmalar 2017 yılından beri devam ederken, nihayet başrol oyuncusu olarak Halit Ergenç'le anlaşmaya varıldı.

Projenin yönetmenliğini ise Taylan Biraderler üstlenecek. Star TV'de yayınlanacak olan bu merakla beklenen dizi için diğer oyuncularla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

KRAL KAYBEDERSE KİTAP ÖZETİ

Kenan, annesi tarafından tam bir kral gibi büyütülmüş, zor bir çocukluk dönemi geçirmiş ve bu yaşanılanları hayatından silememiştir. Kenan şımarık, zengin ve yakışıklı bir erkektir. Kenan evli bir erkektir ve eşi Handan'a pek kıymet vermez. Kenan ile sevgilisi Fadi ile bir kulüpte tanışır. Bunun ardından Fadi'ye kendini daha yakın hisseder. Fadi'nin de zor bir hayat hikayesi vardır ve Kenan'ı çok sever.

Kenan'ın evli olduğunu bilse de eşini bırakacağına inanır. Kenan, eşi ve sevgilisinden ayrı farklı kadınlarında peşine düşer. Handan boşanmak istese de bir türlü boşanamaz. Kenan eşinden ve sevgilisinden vazgeçemez. Fadi, Kenan'dan şüphelenir ve bir gün evine gider. Kenan ve eşini güzel giyinmiş şekilde görür. Bunun üzerine gözü dönerek Kenan'a saldırır.

Şoförü İsmail, Kenan'ı hastaneye götürür ve Handan gelmez. Kenan, bu olaylar sonucunda Fadi'yi aramaz ama bir yandan da merak eder. Fadi, Gülseren Budayıcıoğlu'na gider, Fadi'nin çocuklukta yaşadığı travmalar bu görüşmeden konu alınır. Fadi'nin annesinin üzerine kuma gelir ve babasından sevgi görmez. Fadi kendi imkanları ile üniversite okuyan bir kızdır.

Kenan'ı güçlü gördüğü içinde kopamaz. Fadi, Kenan'dan bu görüşme sonucunda vazgeçer, Kenan bu duruma dellenir çünkü ilk defa bir kadın onu reddeder. Kenan'ın durumu kötü olunca psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'na gider. Kenan'ın hayat hikayesi de burada başlar. Kenan işe gidemez duruma gelir ve işini batırır, arkadaşlarından para istemeye kadar düşer.

En sonunda Handan'da Kenan'ı bırakır. Kenan, Gülseren Budayıcıoğlu'na kendisini kurtarmasını ister. Kenan zor durumda kalır ve kalp krizi geçirir, hastaneye düşer. Bu durumda Handan gelir ilgilenir ve gider. Kenan şoförü İsmail'in evine gider ve şoförün eşi bir süre sonra istemez. Handan en sonunda Kenan'ı çok iyi huzurevine yatırır. Bu durumda bile Gülseren Budayıcıoğlu'na gider ve psikiyatrist sert çıkar. Kenan bu saatten sonra daha açık olur. Huzurevi ücretini vakıf öderken bir gün ödemeyi keser. Bu noktada Fadi ödemeye devam eder. Kenan bahçıvan kadın ile tanışır, oğlunun durumu iyi değildir. Kenan bahçıvan kadına elinde olduğu kadar yardım eder. En sonunda o kadın ile evleniyor ve oğluna bakıyor. Kenan'ın huzurevinden sonra hayatı değişir ve kendisi de ruhsal olarak değişir. Kenan en son kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Kral kaybederse kitapta dört kişi arasında geçmektedir. Kenan'ın tüm kadınların peşinden koşan çapkın bir erkektir. Bunun sonucunda eşi ve sevgilisi ile yaşadığı ardından ise her şeyini tek tek kaybeden Kenan'ın Psikiyatrise sığınışı konu alınır.

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