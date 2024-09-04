Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Yeni Dizi: Halit Ergenç gümbür gümbür geliyor

Ünlü oyuncu Halit Ergenç , ekranlara bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor! Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı, televizyona uyarlanacak ve Halit Ergenç bu projede başrol olarak karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre projeyi yönetmeyi kabul eden Taylan Biraderler ile Halit Ergenç el sıkıştı.

Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları, son dönemin en hit televizyon dizilerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Budayıcıoğlu'nun merakla beklenen bir diğer kitabı ise ünlü oyuncu Halit Ergenç'in başrolünde ekranlara taşınacak. Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin, Çöp Adam gibi dizilerin arkasındaki isim olan Budayıcıoğlu, yeni projesi için hazırlıklara başladı. "Kral Kaybederse" isimli kitabının dizi uyarlaması için çalışmalar 2017 yılından beri devam ederken, nihayet başrol oyuncusu olarak Halit Ergenç'le anlaşmaya varıldı.

Projenin yönetmenliğini ise Taylan Biraderler üstlenecek. Star TV'de yayınlanacak olan bu merakla beklenen dizi için diğer oyuncularla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.