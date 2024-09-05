Acun ve Çağla Altunkaya tanışma hikayesi! Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Düğünden görüntüler...

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?
Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, Ilıcalı'dan 30 yaş küçük.
Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.
DÜĞÜN HAZIRLIKLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Çiftin yakın çevresi tarafından yapılan hazırlıklar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Esma Sultan Yalısı'nın düğün için özenle süslenmesi ve çiftin düğün öncesi heyecanlı anları, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.