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Acun ve Çağla Altunkaya tanışma hikayesi! Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Düğünden görüntüler...

Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, uzun süredir beklenen düğünleriyle bu akşam dünyaevine girdi. 54 yaşındaki Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul'un gözde mekânlarından biri olan Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 21:23 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 21:24
Acun ve Çağla Altunkaya tanışma hikayesi! Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Düğünden görüntüler...

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Acun Ilıcalı, daha önce üç evlilik yapmış ve bu evliliklerden dört kızı bulunuyor. Bu evliliğiyle birlikte yeni bir sayfa açacak olan Ilıcalı, sosyal medyada da düğün hazırlıklarıyla gündemde. Düğüne dair görüntüler ve hazırlık süreci sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte düğünden görüntüler ve tüm merak edilenler...

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN TANIŞMA HİKAYESİ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayesi, sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Altunkaya'nın hemşirelik mezunu olduğu ve çiftin bu vesileyle tanıştığı iddia ediliyor.

Ayça Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması Survivor için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvurduğu ve başvuru sürecinde tanışan ikilinin ilişkilerinin başladığı belirtiliyor. Bu tanışmanın ardından aralarındaki bağın kuvvetlenmesiyle, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ilişkisi kısa sürede gündeme oturdu.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, Ilıcalı'dan 30 yaş küçük.

Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çiftin yakın çevresi tarafından yapılan hazırlıklar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Esma Sultan Yalısı'nın düğün için özenle süslenmesi ve çiftin düğün öncesi heyecanlı anları, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Boğazda yılın düğünü: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi! İşte düğünden detaylar...Boğazda yılın düğünü: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi! İşte düğünden detaylar...
Boğaz'da yılın düğünü: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi! İşte düğünden detaylar...

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