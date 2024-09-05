Acun ve Çağla Altunkaya tanışma hikayesi! Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Düğünden görüntüler...

Acun Ilıcalı, daha önce üç evlilik yapmış ve bu evliliklerden dört kızı bulunuyor. Bu evliliğiyle birlikte yeni bir sayfa açacak olan Ilıcalı, sosyal medyada da düğün hazırlıklarıyla gündemde. Düğüne dair görüntüler ve hazırlık süreci sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte düğünden görüntüler ve tüm merak edilenler...