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Oyuncu Umut Avcı vefat etti! Acı haberi meslektaşı duyurdu

Bir Zamanlar Kıbrıs’ta canlandırdığı Şoför Hamit karakteriyle hafızalara kazınan Umut Avcı’dan acı haber geldi. Beyninde pıhtı atan ve hastaneye kaldırılan Avcı, vefat etti. Acı haberi Avcı’nın meslektaşı oyuncu Levent Can duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 14:52
Oyuncu Umut Avcı vefat etti! Acı haberi meslektaşı duyurdu

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Hep Yek 2, Ver Kaç, Ailece Şaşkınız, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlarda rol alan Umut Avcı'dan acı haber geldi.Beyninde pıhtı atan ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, 15 gün sonra vefat etti.

ACI HABERİ MESLEKTAŞI DUYURDU
Acı haberi Avcı'nın meslektaşı oyuncu Levent Can duyurdu. Can, şu ifadeleri kullandı: "Çok üzüldüğüm bir haber bu. Yaklaşık 7 yıl önce 'Gugukkuşu' oyunu ile aynı sahneyi paylaştığım çok yetenekli ve çok iyi kalpli bir dostumu kaybettim"

Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından ise şu mesaj yayınlandı: "İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut."

CENAZE DETAYLARI
Ünlü isim bugün, Edirne Eski Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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